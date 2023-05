Nagy Márton: a nemzetközi példák is az árfigyelő rendszer mellett szólnak

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint a nemzetközi példák is azt mutatják, hogy az online árfigyelő rendszer és a kötelező akciózás is hozzájárul a kiskereskedelmi szektorban a piaci verseny fokozásához, összességében pedig elősegíti, hogy az év végére egy számjegyűre csökkentsék az inflációt Magyarországon.

Fotó: Mészáros János / Mediaworks

Az Indexnek nyilatkozó tárcavezető közölte, hogy folyamatosan csökkentik az inflációt, ennek érdekében már több intézkedést is bevezettek. A június 1-jén induló kötelező akciózásnak köszönhetően minden héten a vásárlók rendelkezésére áll majd egy húsz termékből álló akciós árú élelmiszerkosár az adott boltban, amelyet a korábbiakhoz képest olcsóbban vásárolhatnak meg. Az online árfigyelő rendszer pedig július 1-jén startol el, itt

több mint 60 termékkörre vonatkozóan napi szinten és üzletenként találhatjuk meg a legkedvezőbb árakat.

Az Index írása ismerteti, hogy az adatbázist a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) működteti majd, és ebbe az előző üzleti évet több mint 100 milliárd forint nettó árbevétellel záró kereskedőknek naponta kell majd feltölteniük több mint hatvanféle élelmiszer árát. Az írás azt is felidézte, hogy március 23-án jelentette be a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM), hogy a kormány támogatja a GVH elnöke, Rigó Csaba Balázs versenypártolási és az inflációt csökkentő javaslatát, ezért nemzetközi példák alapján online árfigyelő adatbázist hoznak létre. A mielőbbi indulás érdekében a GFM és a GVH közös munkacsoportot is létrehozott, amelyhez áprilisban csatlakozott az Igazságügyi Minisztérium is.

Az Index úgy tudja, hogy a szakmai egyeztetésekbe az agrártárcát, a statisztikai hivatalt és a kereskedőket tömörítő érdekszövetségeket is bevonták. A kormány azt várja a július 1-jén induló rendszertől, hogy a lakosság, a vásárlók számára elérhetővé válik egy olyan adatbázis, amely lehetővé teszi számukra a fogyasztói árak átlátható összehasonlítását.

A rendszerhez önként a kisebb boltok és üzletek is csatlakozhatnak.

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára a portálnak elmondta, hogy ösztönzik is a tagvállalatokat a csatlakozásra, hiszen vannak olyan magyar kereskedelmi vállalkozások, amelyek folyamatosan szolid árréspolitikával dolgoztak, hogy mindig a lehető legkedvezőbb árat alakítsák ki. Az is cél, hogy ne csak a nagy áruházláncok adatai szerepeljenek az adatbázisban.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke pedig arról beszélt, hogy a tetőzés után már harmadik hónapja mérséklődik az élelmiszer-drágulás üteme, de a csökkenés mértéke még nem elegendő. A mostaninál is intenzívebb versenyre és nagyobb árcsökkentésekre van szükség. Az online árfigyelő rendszer egy újabb lehetőség a versenyre, a fejlesztéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak.