Újabb gazdaságvédelmi intézkedés keretében az idén 650 ezer forintra emelkedik a Széchenyi Pihenő Kártya kedvezményes kerete – derül ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) szerdai közleményéből.

A tájékoztatás szerint a Brüsszel által kikényszerített rossz döntések ellensúlyozása érdekében a kormány gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el, amelynek keretében egyes szektorokban júliustól áramárplafon lép életbe, a gyógyszerforgalmazó cégek leírhatják az extraprofitadójuk felét, valamint

átmenetileg kibővül a Széchenyi Pihenő Kártya rendszere.

Fotó: Róka László / MTI

A döntés értelmében 2023. augusztus 1. és december 31. között a munkáltatók a SZÉP-kártyákra egyszeri legfeljebb 200 ezer forintot utalhatnak a jelenlegi kereten felül, amely béren kívül kívüli juttatásnak minősül. Ezzel az idén 650 ezer forintra nő ezen jutatás keretösszege.

A közlemény felidézi, hogy átmeneti jelleggel 2023. augusztus 1. és december 31. között a SZÉP-kártyákon lévő összeget hidegélelmiszerek vásárlására is el lehet költeni a kormány döntése értelmében, hasonlóan a 2022. február 1. és július 1. közötti időszakhoz.

A GFM arra is felhívta a figyelmet, hogy az idei évtől a SZÉP-kártyákon minden beérkező utalás egy zsebben, azaz egy összevont számlán jelenik meg. Arra is figyelmeztetnek, hogy továbbra is él az a szabály, hogy a legalább egy év alatt fel nem használt összeg után (március 20-án és szeptember 20-án) egyszeri 15 százalékos díjat számítanak fel. Jelenleg a SZÉP-kártyákon mintegy 120 milliárd forint áll rendelkezésre.