Változatlanul igen sok a betöltetlen pozíció a magyar hitelintézeti szektorban – derül ki a hét legnagyobb piaci szereplő internetes oldalain található állásajánlatokból.

Fotó: Shutterstock

A mérlegfőösszegük alapján vezető szolgáltatók karrierlehetőségeket bemutató oldalain pénteken közel 1140 nyitott pozíció szerepelt, ami ugyan már nem számít rekordértéknek – 2022 első felében akadt példa 1400 szabad álláshelyre is a szektor vezető szereplőinél –, ám az utóbbi években rendszerint 38 és 40 ezer között mozgó teljes foglalkoztatotti létszámhoz mérten így sem elhanyagolható.

Az talán nem meglepő, hogy a hét meghatározó hazai szereplő közül most az egyesülési folyamatot a közelmúltban befejező MBH Banknál él a legtöbb nyitott pozíció: a mérlegfőösszege alapján második legnagyobb szolgáltató honlapján közel 400 álláshely szerepel. Ezzel együtt az OTP Bank honlapján is több mint 230 üres pozíciót találtunk, de bő 180 helyet hirdet a K&H is.

Láthatók ugyan kilengések, de az elmúlt években rendre 38 ezer és 40 ezer között mozgott a létszám a teljes hitelintézeti szektorban

Az elmúlt években megszokotthoz hasonlóan most is azoknak a legkönnyebb a helyzetük, akik a fővárosban keresnek banki állást:

a meghirdetett pozíciók közel háromnegyede, 840 hely Budapestre szól,

igaz, ennek a home office és a távmunka elterjedtsége miatt egyes pozícióknál nem feltétlenül meghatározó a jelentősége. Az is szembetűnő viszont, hogy a bankfióki, illetve értékesítői álláshelyek dominanciája hihetetlenül nagy a bankoknál: annak ellenére, hogy a fizikai hálózat mérete évek óta zsugorodik itthon, erre a területre szól az érvényes hirdetések közel 43 százaléka: ez azt jelenti, hogy fióki-tanácsadói területre közel ötszáz embert keresnek a legnagyobb bankok. Az is szembetűnő, hogy több szolgáltató is sok helyre keres univerzális értékesítési munkatársat, vagyis olyan kollégát, akire több területen is szimultán lehet számítani.

Ami szintén nem túl meglepő, hogy az IT-területen viszonylag sok a nyitott pozíció a bankoknál: itt a hét szereplőnél összesen 183 helyet számoltunk össze, ami 16 százalék feletti arány. A pályakezdőket, gyakornokokat is előszeretettel alkalmazzák a pénzintézetek:

a jelenlegi, munkaerőhiánnyal terhelt időszakban ugyanis a szokásosnál is nagyobb a jelentősége az utánpótlás kinevelésének.

Gyakornoki, pályakezdői hirdetésből közel 150 található a hét nagy szereplő weblapjain: ez valójában ennél is több egyedi pozíciót jelenthet, hiszen néhány gyakornoki hirdetés nemcsak egy adott helyre, hanem komplett programokra vonatkozik.