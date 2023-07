Mire a legbüszkébb a három évtizedes veszprémi működés kapcsán?

A fejlődésünkre. Az elmúlt 30 évben rendkívül hosszú utat tettünk meg, komplex tevékenységi kört sikerült kialakítanunk. Gyártást és fejlesztést ugyan több helyen is találunk egy adott telephelyen belül, arra azonban ritkán van példa, hogy járműtesztelésre is legyen lehetőség. Igen nagy büszkeség, hogy sikerült idáig jutnunk, és olyan szakemberekből álló csapatot tudtunk kiépíteni, akik mindezen funkciókat képesek ellátni.

Dapsy Zoltán rendkívül elégedett Veszprémmel és a régióval.

Fotó: Continental

Milyenek a magyarországi eredmények a cégcsoporton belül?

Magyarországon is hasonló a tendencia, mint globális viszonylatban: a Continental egészét tekintve 17 százalékos az értékesítés javulása, a miénk is ehhez közelít. Noha a koronavírus-járvány miatt volt némi visszaesés, Veszprémben az éves fejlődés idén akár 5-10 százalékos is lehet. Nem szeretnék elhamarkodott következtetést levonni, mert igencsak változó a helyzet, de az eddigi 2023-as eredmények egyértelműen javuló tendenciát mutatnak 2022-höz képest.

A vállalatcsoport számai és a magyarországi eredmények hasonlósága véletlen egybeesés, vagy inkább egyenes ági összefüggés?

A globális helyzet kihat a magyarra is: ha világszinten az látszik, hogy visszaesés következik, akkor ugyanez nagy valószínűséggel idehaza is előrevetíthető. Ha felülről vizsgáljuk a helyzetet, az tisztán látszik, hogy a Covid-járvány és a háború okozta problémák minden földrészen nagy hatást gyakoroltak, az általuk okozott válság nemcsak Európára, de a nemzetközi piacra is hat.

Mindezeket számba véve milyenek a közeli és középtávoli tervek és célok?

Jelenleg a hatékonyság növelésére koncentrálunk: nagy hangsúlyt fektetünk az ipar 4.0-ra, a digitalizációra, próbáljuk a gyártósorainkat és a műveleteinket automatizálni, ezáltal azonos munkavállalói létszámmal nagyobb hatékonyságot, jobb eredményeket elérni.

Újítanunk kell, ezért igyekszünk a gyártási folyamatainkban egyre több robotot alkalmazni, az új gyártósoraink már teljesen automatizáltak.

Ahhoz, hogy bővülni is tudjunk, új termékek, új projektek kellenek, melyeknek az előkészítése és gyártása már folyamatban van – közülük sok kapcsolódik az e-mobilitáshoz. Ezek működtetéséhez a jövőben nemcsak operatív, hanem a gépeket beállítani képes, műszaki üzemeltetésben képzett személyzetre van szükség. Azoknak a munkatársainknak, akik öt-tíz-tizenöt-húsz éve nálunk dolgoznak, és nyitottak az önfejlesztésre, új lehetőségeket tudunk biztosítani az átképzéseinkkel. Ennek megfelelően alakítjuk a HR-politikánkat is: jelentős erőforrásokat szánunk az átképzésre, hogy a betanuló operátoroktól a technikus-műszaki irány felé tereljük a munkatársainkat. A régióban nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta, sok az ipari versenytárs, ezért is fektetünk a meglévő munkatársaink képzésébe.

Veszprémben k+f központ és tesztpálya is van az egyre automatizáltabb gyártás mellett.

Fotó: Continental

Volna szükségük pluszmunkaerőre, csak a munkaerőpiaci helyzet miatt nem találnak, vagy az automatizálással éppen ki tudják elégíteni az igényt, és így az optimális sávban mozognak?

Is-is. A régió legnagyobb munkáltatója vagyunk, és ahhoz, hogy a meglévő sorainkat üzemeltessük, a jelenlegi munkatársakra feltétlenül szükség van. Egyre jobb a megtartóerőnk, ezáltal több lehetőségünk is nyílik a fejlesztésre, ugyanakkor sokfelől hallom, hogy egyre nagyobb az igény a magasabb műszaki képzettségű kollégákra a versenytársaink részéről is. Így az átképzés után célunk ezen munkatársaink megtartása, minél kedvezőbb előrelépési lehetőségek biztosítása. Arra törekszünk, hogy a jelenleg is alacsony fluktuációs mutatóinkat a jövőben is tartsuk, ezáltal is növelve versenyképességünket.

Milyen szerepet játszik a Continental a magyarországi akkumulátor- és autógyártás kapcsolódásában, az e-autókra való átállásban, ami a magyar kormányzat stratégiai projektje is?

Az egyik legnagyobb darabszámban gyártott és eladott termékünk egy intelligens akkumulátorszenzor, amelynek már a negyedik generációján dolgoznak kollégáink. A korábbi verziók még félautomata sorokon készültek, az ipar 4.0 még új dolognak számított. Mára viszont eljutottunk oda, hogy az új generációs szenzorokat automata sorokon gyártjuk, amelyeken mesterséges intelligencián alapuló alkalmazást is bevezettünk. Telepítettünk egy olyan kamerarendszert, amely pozíció alapján felismeri az alkatrészt, a robot a rögzített kép alapján módosítja a saját helyzetét, ezáltal meg tudja fogni, majd továbbítani az alkatrészt a következő művelethez.

Ez már olyan szintű újítás, amely közelebb hozza az automatizálást az emberi gondolkodáshoz és finom mozgáshoz, ami a robotika következő lépcsője.

A már érintett mesterséges intelligenciában (MI) nagyon elmerült a cég?

Rengeteg elemzés van arra vonatkozóan, hogy miként haladunk az ipar 5.0 felé. Iparosításnál elsődleges szempont a hatékonyság, és mi természetesen arra törekszünk, hogy a legnagyobb profitot termeljük. Ehhez nemcsak az alacsony előállítási költség, hanem a magas minőség is fontos. Minél automatizáltabbak a folyamataink, annál inkább javul a minőség is. Az ipar 4.0-s megoldásokkal, főleg, ha MI által támogatottak, kiküszöbölhetők az emberi hibákból adódó potenciális minőségproblémák is, amivel tovább növelhetjük termékeink megbízhatóságát.

Dapsy Zoltán szerint az egyik legjobb befektetés a már meglévő munkavállalók továbbképzése.

Fotó: Continental

Az MI-nek nincsenek meg az emberitől ugyan különböző, de nagyon is valóságos kockázatai?

Az MI akkor jelenthet gondot, ha nem megfelelő keretek között alkalmazzák. Meg kell különböztetni a nyitott és zárt adatbázisú MI-t: amíg keretek és szabályok közé szorítjuk, és folyamatosan monitorozzuk a működését, addig minimalizálható a veszély. Veszprémben a gyártási környezetünkben kizárólag zárt rendszerben használjuk a mesterséges intelligenciát.

A 30 éves veszprémi jubileum kapcsán kihagyhatatlan, hogy milyen a cég mindennapos kapcsolata a várossal és a környékével?

Véleményem szerint kiváló. Erre a legjobb példa a friss Balaton R&D-kampányunk, amellyel promotáljuk a régiót, Veszprém városát, a munkakörnyezetünket.

Rengeteget beszélgetünk a kollégákkal a vállalathoz való kötődésükről: többnyire pozitívan nyilatkoznak, nemcsak a munkahelyükkel, hanem a lakhelyükkel kapcsolatban is.

Ez persze nem meglepő, hiszen bármely statisztikai kimutatást vesszük alapul, a régió és Veszprém is a legélhetőbb térségek közé tartozik Magyarországon: olyan lehetőségek vannak itt, amelyek mindenképpen előnyösek a munkavállalóknak és a cégünknek egyaránt.