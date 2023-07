A túlnyomó többség bízik az MI válaszaiban

A többség, a megkérdezettek 51 százaléka ismeri a generatív mesterséges intelligencia legújabb trendjeit, és már ki is próbált ilyen eszközöket – derül ki a Capgemini Kutatóintézet legfrissebb, Creative and generative AI című kutatásából.

A felhasználók leginkább a csetrobotokkal, a játékokkal és a keresőalkalmazásokkal elégedettek, de sokan személyes, mindennapi tevékenységek esetében is használják az MI-t. A megkérdezettek 53 százaléka abban is bízik, hogy a generatív MI segíti a pénzügyi tervezésben.

Fotó: Shutterstock

A felmérés szerint világszerte a fogyasztók kétharmada szerint hasznos lenne, ha a generatív mesterséges intelligencia orvosi diagnózisokat állítana fel, esetleg orvosi tanácsokat adna. A eszköz segítségével megvalósuló pontosabb és hatékonyabb gyógyszerkutatást pedig 63 százalék tartja izgalmas lehetőségnek.

Ugyancsak

a válaszadók kétharmada a személyes kapcsolatok vagy az élet- és karriertervek terén is hajlandó tanácsot kérni a generatív MI-től. Az algoritmust erre leginkább a népességrobbanás idején született korosztály használná, 70 százalékuk kérne ilyen tanácsokat.

A felhasználók 49 százalékát továbbra sem aggasztja az a lehetőség, hogy a generatív mesterséges intelligenciát álhírek létrehozására használják, de az adathalász-támadásoktól is csak 34 százalék tart. Hasonló arányban, a megkérdezettek harmada aggódik csupán szerzői jogi kérdések miatt. Abban pedig csak a válaszadók 27 százaléka lát kockázatokat, hogy az eszközt a végek a versenytársak termékterveinek vagy termékeik összetételének másolására használják fel.

„A generatív mesterséges intelligencia ismertsége a fogyasztók körében világszerte figyelemre méltó, az elterjedés mértéke jelentős. Ugyanakkor a technológia működése és a hozzá kapcsolódó kockázatok terén rendkívül alacsony a tájékozottság” – nyilatkozta Niraj Parihar, a Capgemini Insights & Data globálisüzletág-vezérigazgatója és a cégcsoport igazgatótanácsának tagja. „A generatív mesterséges intelligencia önmagában nem intelligens, az intelligencia az emberi szakértőktől származik. A siker kulcsa az emberek által köréjük épített biztosíték, amelyek garantálják a kimenet minőségét.”

A kutatásról szóló közlemény szerint egyre nő az igény az MI felhasználására, így 43 százalék szeretné, ha a szervezetek a generatív mesterséges intelligenciát alkalmaznák az ügyfélkapcsolatok kezelésekor. Az új termékek és szolgáltatások megismerése terén a fogyasztók 70 százalékának már most is a generatív mesterséges intelligencián alapuló eszközök a legfontosabbak, és 64 százalék arra is nyitott, hogy ilyen tanácsok alapján vásároljon, korcsoporttól függetlenül. A megkérdezettek kétharmada pedig arra is várakozással tekint, hogy a generatív MI személyre szabott divat- és lakberendezési tanácsokat nyújtson.