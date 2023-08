A Makronóm Intézet kutatásában részt vevő vállalkozások közel háromnegyede hallott már az ESG-ről és rendelkezik is valamilyen tudással a fogalomkörről. Ugyanakkor részletes tudása csak minden harmadik vállalkozásnak van, és csupán minden negyedik vállalkozás építi be üzleti stratégiájába az ESG-szempontrendszert. Az ESG az Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) angol szavak rövidítése. Az ESG-keretrendszeren belül ezeket pilléreknek nevezzük és ez az a 3 tématerület, amiben a vállalatoktól elvárt a jelentéstétel. Az ESG célja a vállalatok mindennapi tevékenységében rejlő nem pénzügyi kockázatok és lehetőségek nyomon követése.

Fotó: Shutterstock

A vállalkozások elsősorban belső irányelvek szintjén foglalkoztak már az ESG-vel, azaz rendelkeznek kidolgozott eljárással és politikával az ESG valamely elemére vonatkozóan.

Optimizmusra ad okot, hogy a megkérdezettek ötöde tervezi az erre vonatkozó eljárások kidolgozását a következő időszakban, és csupán 17 százalékuk nem foglalkozik egyáltalán, és nem is kíván foglalkozni ezzel a elkövetkező egy évben.

Az ESG-szempontrendszer fontosságát mutatja az is, hogy a megkérdezett vállalkozások vevőinek több mint harmada már most is igényli az ESG-re vonatkozó adatszolgáltatást, többnyire eseti jelleggel. A vevők legtöbbször a környezeti pillérre vonatkozóan kérnek adatokat, innen is kiemelkedik a hulladékgazdálkodással és az energiafogyasztással kapcsolatos információk fontossága; a társadalmi és irányítási pillérekre vonatkozó információkat a vevők csak kis hányada igényli.

Az üzletkötésekben is felértékelődik az ESG-jelentések megléte és a szempontrendszer alkalmazása:

a vevők közel fele már figyelembe veszi az ESG-jellemzőket a beszállítók kiválasztásánál.

Azaz, a hazai beszállító vállalatok számára ágazattól függetlenül egyre fontosabb lesz odafigyelni az ESG-re. A szempontrendszer integrálásának hiánya ugyanakkor ma még jellemzően nem okoz közvetlen üzleti hátrányt a megkérdezett vállalkozások szerint. Ezzel együtt is minden ötödik megkérdezett fontos szempontként nevezte meg az üzleti kapcsolatokban az érdemi ESG-tevékenységet.

A vállalkozások többsége rendelkezik valamilyen szakértői segítséggel az ESG területén, a kihívást elsősorban a szabályozási nehézségek és bizonytalanságok, a pénzügyi források hiánya, valamint az ESG-vel kapcsolatos korlátozott tudás jelentik. A megkérdezett vállalkozások ESG-re vonatkozó aktivitását jelentősen növelné, ha lenne egy egységes minősítési szabvány és a minősítés megszerzéséhez pénzügyi támogatás.