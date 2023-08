Egy garázs ma már aranyat ér, Győrben és Sopronban már tudják

A gyorsan szaporodó autók, a családonkénti két-három jármű hatására egyre drágábbak a garázsok Győr-Moson-Sopron vármegyében is a Kisalföld összeállítása szerint. Győrben Balogh Ádám, az I4You ingatlaniroda értékesítője szerint egy garázsért átlagosan 6-8 millió forintot kérnek, és a belvárosi mélygarázsbeállókért is gyakran kérnek annyit, mint egy külvárosi komplett garázsért. Felszíni beállót viszont már 900 ezer és 1,5 millió forint között is találni a megyeszékhelyen, míg a havi bérleti díjak 25–35 ezer forint között mozognak.

A kép illusztráció, egy debreceni garázst ábrázol.

Fotó: Matey István / Mediaworks

Sopronban az eladó garázsok átlagos négyzetméterára már 400-500 ezer forint között mozog Tabajdi Daniella, a Duna House Sopron értékesítője szerint, megváltoztatva azt a korábbi helyzetet, amikor a garázsok négyzetmétere feleannyiba került, mint egy felújítandó lakásé.

A beállók is kifejezetten drágák, az Aranyhegyen egy fedetlen udvari beállóért is elkérnek 3-4 millió forintot is.

A bérleti díjak pedig Sopronban is 25-35 ezer forint körül mozognak havonta.

Mosonmagyaróváron egy kocsibeálló 3,5-4 millió forintba kerül egy mélygarázsban vagy teremgarázsban, míg a szabadtéri kocsibeállók jellemző ára 1-1,2 millió forint körül mozog – mondta el Bubla Zoltán mosonmagyaróvári ingatlanszakértő, aki szerint az önálló helyiségekért 5-9 millió forintot is elkérnek, ám ennek ellenére sincs túlságosan nagy kínálat eladó garázsokból a városban.

Az elmúlt években ugyanis a garázsárak is évi 20-35 százalékot nőttek, így ma egy kocsibeállóért egy garzonlakás 6-7 évvel ezelőtti árán lehet hozzájutni. Ráadásul a fejlesztők számára is jókora pluszköltséget jelent az egy lakás-egy garázs elv érvényesítése a magas telekárak és a drága mélyépítési munkálatok miatt.