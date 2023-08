Gyógyszerhiány van Hajdú-Biharban, máshol is felbukkanhat

Hiány mutatkozik Hajdú-Bihar vármegyében több fontos gyógyszerből, amelyek szívproblémákra, a keringésre hatnak, illetve asztmaellenes gyógyszerekből – mondta a haon.hu-nak Debreceni Krisztián szakgyógyszerész, akit azután kerestek meg, hogy a szerkesztőséghez panaszok érkeztek arról, hogy bizonyos kritikusan fontos termékek hetek, sőt hónapok óta nem kapható.

Ugyanez a probléma vélhetően más vármegyékben is fennáll, sőt nem is csak Magyarországon. A legfőbb ok ugyanis a szakember szerint a nemzetközi alapanyaghiány.

A gyógyszergyárak többsége nem alapanyagokat állít elő, a saját termékeik gyártásához ugyanakkor ezekre is szükségük van, és erre specializált gyártóktól szerzik be őket. A legnagyobb alapanyaggyártók jelenleg Kínában és Indiában vannak.

Ami jelenleg történik, az fontos figyelmeztetés azt illetően, milyen problémák keletkezhetnek Európában, ha Oroszország után geopolitikai okokból Kínával is sikerül összerúgni a port.

A Magyarországon is tevékenykedő Tevának is van indiai leányvállalata, habár ők Magyarországon is gyártanak, mégpedig kiváló minőségben – mondta a szakgyógyszerész.

A korábban árstopos élelmiszerek esetében a háztartások bespájzoltak, a vényrekapható gyógyszereket illetően azonban ez a taktika nem lehetséges. Vény nélküliekből azonban összevásároltak az elmúlt télen is.

A jelenlegi hiány azért nem lehet feltűnő és állandó beszédtéma nagy körben, mert a hiány állandó jelensége a gyógyszerpiacnak, 50-60 termék általában hiányzik. Debreceni húszéves praxisából olyan esetre is emlékszik, amikor egy tömegek használta készítmény fél évig nem volt elérhető.

Jelenleg számos alapanyagból van hónapok óta hiány, többek közt a vérnyomáscsökkentő és értágító hatású doxazozinból, a betahistinből és a teofillinből. Ha mégis jön egy-egy szállítmány, azonnal elkapkodják.