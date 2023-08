A sorozat előző részei: 1. Költségvetés 2024: jövőre csökken az államháztartási hiány és jelentősen bővül a GDP A kormány arra számít, hogy jövőre az ország legtöbb gazdasági mutatója kedvezően alakul, a kabinet erre alapozva állította össze a 2024-re elfogadott költségvetést, amelyben a 2023-as büdzséhez hasonlóan kiemelt szerepet kap a rezsi- és a honvédelem. A magyar gazdaság jövőre újra 4 százalék fölötti növekedést érhet el. 2. Költségvetés 2024: több adószabály is változik jövőre Jövőre több adószabály is változik, amelyekről most nyáron döntött az Országgyűlés. A jövő évi adómódosítások célja a családok védelme, az adóadminisztráció csökkentése, az adózás egyszerűsítése és a gazdaság további kifehérítése.