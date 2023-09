Maraton forgalmazásra-kiadásra Budapesti Klasszikus Film Maraton sales szempontból is nagyon fontos az Archívum számára – hívta fel a figyelmet a szervezet vezetője. Mint mondta, egyrészt fontos, hogy a hazai közönséget „neveljék” a moziba járásra és a magyar filmek nézésére. Annak ellenére, hogy ez egy nemzetközi filmfesztivál, a programban 110 vetítés van, ebből 48 magyar alkotás, ráadásul a külföldiek esetében is sok esetben van magyar vonatkozás. A külföldi partnerek és archívumok vezetői is szívesen jönnek ilyenkor Budapestre, akik potenciális ügyfelek, ráadásul nincs is jobb promóció, mint mondjuk „a Bazilika előtt, vagy az Urániában nagyvásznon bemutatni egy nagy klasszikus, ez általában meghozza a forgalmazók kedvét”. Idén először a Francia Intézetben rendezett három napos, délelőtti órákban zajló szakmai programokon egy Nemzetközi Archív Filmvásárt is rendeznek.