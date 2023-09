Ukrajnában rengeteg potenciál van, sok tudásra és erőforrásra lesz szükség – erről is beszélt az Indexnek adott interjújában Szíjj László. A nagyvállalkozó a Duna Group építőipari vállalat alapító-tulajdonosa, egyben Magyarország hatodik leggazdagabb embere.

Szíjj László, Magyarország hatodik leggazdagabb embere. Fotó: Szijj László / Linkedin

Az interjú egy pontján felmerült, hogy van-e terve a cégcsoportnak az ukrajnai helyreállításra. Szíjj László úgy reagált, hogy

természetesen vannak terveink. Biztos, hogy rengeteg munka lesz.

A részletekbe nem ment bele, és nyilván az is kérdés, hogy az ukrán infrastruktúra helyreállítása egyáltalán mikor válhat aktuálissá, hiszen a háború javában dúl. Ugyanakkor azt megjegyezte, hogy korábban is próbálkoztak már itt, Ungvár és Munkács környékén is feladatokhoz jutni. Arról is beszélt, hogy a Duna csoport Keleten terjeszkedik. Nem titok, hogy korábban is tettek ilyen lépéseket: Romániában és Szerbiában is jelen voltak, Lengyelországban most is jelen vannak. Azt is bejelentette, hogy hamarosan a környező országok közül valamelyikben felvásárolhatnak egy vállalatot, de erről csak akkor tud majd többet mondani, ha aláírták a szerződéseket. A menedzsment víziója egy közép-európai jelentős építőipari vállalat, amely más országokban is utakat épít és fejleszt.

Tragikus az infláció, de készültek rá

Kitért viszont az inflációs helyzetre. Úgy fogalmazott, hogy ahogy mindenki mást, őket is tragikusan érintette a folyamat. A háború kitörése után elszaladtak a nyersanyagárak, ami nagyon nehéz időszakot okoz. „De mi már tudatosan készültünk ezekre a szűkebb időszakokra évek óta, a saját és mások kárából is megtanultuk, hogy megfelelő tartalékokat kell képezni. Emellett igyekeztünk a hatékonyságot is növelni, mert ez is segít a költségek csökkentésében” – jegyezte meg.

Miért jobbak az osztrák utak, mint a magyar?

Az interjúban az osztrák és a magyar utak minősége is szóba került. Szíjj László rávilágított, hogy Magyarországon közel azonos hosszúságú az úthálózat, mint Ausztriában, de a szomszédunknál átlagosan 7-8 millió tonna aszfaltot dolgoznak be egy év során a jó úthálózat eléréséért. Ezzel szemben itthon jó, ha ennek a felét fordítják a fenntartásra és fejlesztésre. „Azt gondolom, ha jó utakat akarunk, akkor ezt a volument el kell érni, így bizonyos, hogy van potenciál a hazai útépítésben” – szögezte le.