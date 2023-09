A jelenlegi 13-ról 10-11 százalékra csökkentheti a jegybank az alapkamatot az év végéig – erről Pleschinger Gyula, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsának tagja beszélt csütörtökön a Reutersnek.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

A monetáris politikai döntéshozó a hírügynökségnek adott interjúban ugyanakkor óva intett a nagy és váratlan lépésektől a múlt heti, a vártnál nagyobb mértékű lengyel kamatcsökkentés következményeire utalva.

Az MNB kilenctagú monetáris tanácsának tagja szerint „jó esély van arra”, hogy a jegybank a soron következő, szeptember 26-i ülésén az egynapos betéti kamatlábat a 13 százalékos alapkamathoz igazítja, feloldva ezzel a tavaly októberi, a forint erősítését célzó rendkívüli kamatemeléseket.

Miután ez az összehangolás megtörténik, a jegybank tovább fogja egyszerűsíteni politikai eszköztárát, ami magában foglalhatja az alapkamat körüli kamatfolyosó szimmetrikussá tételét – mondta Pleschinger.

Ettől kezdve minden lépésünket nagyon komoly, adatvezérelt módon fogjuk megtenni, a piacot figyelve, követve

– tette hozzá.

Ez magában foglalja a kamatkondíciók módosításának szüneteltetését is, de a kamatcsökkentés akár 100 bázispontos folytatását is, amennyiben azt a piac megkívánja – hangsúlyozta a monetáris tanács tagja, aki szerint az alapkamat az idei év végére 10-11 százalékra csökkenhet. Ez egyébként összhangban van a 10,75 százalékos konszenzusos elemzői várakozással is.

Pleschinger Gyula elmondta azt is, az infláció 2023 végére egy számjegyű lehet, a dezinflációs trend azonban jövőre lassulhat, részben a jövedékiadó-emelések következtében, melyek önmagukban 0,7-1 százalékkal növelik a 2024-es inflációt.

Az áremelkedés üteme jövőre 5-6 százalék közötti lehet, jóval meghaladva a jegybank júniusi prognózisában szereplő 3,5-5,5 százalékos inflációt. A pontos előrejelzést a szeptemberi inflációs jelentés tartalmazza majd.

A jövő évi dezinfláció nyilvánvalóan lassabb lesz, mint az idei, de a jövő év végére elérhetjük a (2-4 százalékos) céltartomány felső határát

– hangsúlyozta a Reutersnek Pleschinger.

A lengyel jegybank múlt heti, a vártnál jóval nagyobb, 75 bázispontos, kamatcsökkentésével kapcsolatban – ami a regionális valuták gyengülését idézte elő – Pleschinger azt mondta, hogy a magyar központi banknak óvatosan kell eljárnia.

Számunkra ez azt jelenti, hogy nagyon alaposan meg kell fontolnunk minden tervezett lépésünket, mert mi sokkal sebezhetőbbek vagyunk, mint Lengyelország

– mondta, hozzátéve, hogy a forintárfolyam nagy kilengéseinek nem örülnek a jegybanknál.