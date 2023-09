A magyarok nagyjából negyede gondolja úgy, hogy a tavalyi évhez képest idén többet kell fordítania a fűtési költségekre. Erre a lakosság több mint fele, pontosabban 53 százaléka készül is: takarékoskodik a rezsiszámlára (14%), előre megvásárolja a tüzelőt (19%), illetve már most is átalányt fizet (28%) – derül ki a Cofidis Hitel Monitor felmérése alapján.

Fotó: Shutterstock

A kutatásból az is kiderül, hogy a 18–69 évesek 62 százaléka tudatosan készül a következő egy évben a rezsicsökkentésre, harmaduk pedig úgy spórol, hogy alacsonyabb hőmérsékleten tartja a lakást, ötödük pedig energia- és víztakarékosabb háztartási gépeket, berendezéseket vásárol. Az elmúlt évben a magyarok 19 százaléka váltott energiatakarékos világításra, 9 százaléka korszerű háztartási gépeket szerzett be, 8 százaléka pedig jól szigetelő új nyílászárókra cserélte a régieket.

Az Európai Unió lakosainak közel tíz százaléka nem tudta megfelelően felfűteni lakását Eurostat: Minden tizedik uniós lakos nem tudott megfelelően fűteni otthonában.

A felmérés szerint tavaly júliushoz képest átlagosan 50 ezerrel több, mintegy havi 200 ezer forint hiányzik a családi kasszákból, emiatt 25 százalékuk állítja, hogy kényelmesen kijön a jövedelméből. Ezt a hiányt több háztartásban a már hidegélelmiszer-vásárlásra is felhasználható SZÉP-kártya tudja ellensúlyozni, negyedük pedig használta már az online árfigyelő rendszert, és a használók 43 százaléka ennek alapján dönti el, melyik üzletbe megy bevásárolni.

A Világgazdaság korábbi cikkében már beszámolt arról, hogy Somogy vármegyében nemrég megkezdte működését az ország második szociális naperőműve is, a következő hónapokban pedig további 21 falu közelében fog épülni a legszegényebb családok támogatását szolgáló naperőmű. A legtöbb 5000 fő alatti település viszont idén is igényelhetett szociális célú tűzifát, de előfordul, hogy fa helyett szenet rendelnek, mivel kevés a férfi munkaerő a településen.