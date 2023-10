A Gazprom orosz konszern a télen többlet gázmennyiségeket szállít Magyarországnak és Kínának – jelentette be Alekszej Miller vezérigazgató vasárnap a Reuters híre szerint, amely az orosz TASZSZ ügynökségre hivatkozott. A vezérigazgató beszámolója szerint, a Gazprom a szerződéses kötelezettségén felül további 1,3 milliárd köbméter gázt szállít Magyarországnak és 600 millió köbmétert Kínának.

Vlagyimir Putyin és Alekszej Miller Fotó: AFP

A Gazprom igyekszik kompenzálni az európai piacok elvesztését, ami Ukrajna orosz inváziója után következett be, többek között azért is, mert valakik felrobbantották az Északi Áramlat balti-tengeri gázvezetékeit.

A Reuters megjegyzi, hogy Alekszej Miler tagja volt a népes üzletember-csoportnak, amely elkísérte Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét a múlt heti kínai tárgyalására. A hírügynökség azt is kiemelte, hogy Magyarország az Európai Unió egyetlen olyan tagja, amelynek vezetője, Orbán Viktor miniszterelnök a 2022. februári ukrajnai invázió óta "baráti kapcsolatokat" ápol Putyinnal, emellett a NATO tagja is. Tényszerűen a helyzet az, hogy a teljesen nyilvánvaló államokon kívül, vagyis Ausztria és Szlovákia mellett, még Németország is folytatta gazügyleteit Oroszországgal, sőt az Amerikai Egyesült Államok soha nem látott mennyiségű uránt vásárolt az oroszoktól, de a példák sorát bőven lehetne folytatni, ha az Nyugat és az orosz gazdasági kapcsolatokat szeretnénk feleleveníteni.

Noha a Reuters cikke a Gazprom-vezérigazgató mostani bejelentését kvázi Orbán Viktor kínai látogatásához köti, és az ottani, Vlagyimir Putyinnal történ rövid megbeszélés eredményeként tálalja, a tény az, hogy a bejelentés egy korábbi egyezség eredménye lehet.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanis már augusztus végén bejelentette, hogy szeptembertől a már leszerződött mennyiségen, sőt az augusztusi plusz mennyiségen felül is több gáz érkezhet Magyarországra a Gazprommal aláírt megállapodás alapján, Szerbián át.