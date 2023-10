Szecskázzunk: a legdrágább termék végzett a lista végén

Azok az emberek, akik szeretik a természetet, tudják, hogy az ősz első felében a legszebb a természet. Utána, amikor elmúlik a szépsége, már csak lehullott levelek, elszáradt ágak, kidőlt fák maradnak a szürke-barna ködben. És rengeteg munka, amellyel fel kell készíteni a fákat, bokrokat, virágokat a téli álomra, és megelőlegezni a jövő tavasszal újra megkezdődő szépítést, gyarapítást.

Nem mindegy, hogy milyen zöldhulladékot szeretnénk megsemmisíteni, eszerint érdemes aprítógépet venni.

Fotó: Shutterstock

Az ősszel együtt megérkezik a fejvakargatás is: mit kezdjünk kertünkben a lehullott száraz levelekkel, levágott ágakkal, darabosabb kerti zöldhulladékkal? Égetni egyértelműen nem ajánlott, elszállíttatni is csak kisebb darabokban lehet az ágakat, miközben a jó minőségű komposzt vagy mulcs sok pénzbe kerül. Itt jöhet be a képbe egy jól használható aprító- vagy szecskázógép.

Szabadkézi munkálkodás helyett gépi segítség

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) most a kiskertekben leginkább használatos elektromos aprító- és szecskázógépeket tesztelte, próbálva segíteni a kertészkedő fogyasztóknak, hogy könnyebb legyen a választás. A termékteszt során hat márka (AL-KO, Bosch, Einhell, Hurricane, Ryobi, Stihl) kilenc, hazai boltokban és webshopokban megvásárolható termékét vizsgálták nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel együttműködve.

A forgókéses szerkezetek mellett két maróhengeres típust is értékeltek, öt fő tesztelési szempont szerint:

Milyen hatékonyan aprítanak, illetve szecskáznak?

Mennyire egyszerű velük manőverezni a kertben?

Mennyire praktikus és egyszerű a használatuk?

Mennyire hangosak?

Mennyire biztonságosak?

A teszteredmények néhány tanulsága

„Minden termék átment a mechanikai és az elektromos biztonsági vizsgán az alkalmazott szabványok alapján. Ám, talán nem meglepetés, de kellemetlen hanghatásokra gyakran számítanunk kell.

Néhány szecskázógépről úgy vélekedtek a fogyasztók, hogy elviselhetetlen a zajuk, míg mások mellett csendben lehet beszélgetni.

Fotó: Shutterstock

„A decibelek ugyan adottak, de két ugyanakkora mért érték is eltérő szubjektív élményt nyújthat a valóságban” – foglalta össze a tapasztalatokat Dénes Júlia, a TVE munkatársa. Így esett meg, hogy csupán az AL-KO Easy Crush LH 2810 és a Stihl GHE 140 terméket nem ítélték kifejezetten zavarónak a szubjektív értékelés során. A Hurricane HMH-S-2400 és az Einhell GC-KS 2540 aprító- és szecskázógépről pedig úgy vélekedtek a vizsgálatot végzők, hogy elviselhetetlen a zajuk, a fülnek kellemetlen, a közelükben nem lehet beszélgetést folytatni.

Viszonylag jól manőverezhető ellenben a tesztelt gépek többsége. A Stihl GHE 140 aprító- és szecskázógépe lógott ki látványosan a sorból. Vele kifejezetten nehezen lehet közlekedni terepen. Ez nem annyira jó hír, hiszen ott volna rá igény.

Egy-egy termék is eltérő hatékonysággal aprított vagy szecskázott, attól függően, hogy milyen típusú kerti hulladékot töltöttek bele. Ezért fontos, hogy választás előtt felmérjük, hogy jellemzően mire fogjuk használni a kiválasztott gépet,

például „könnyű” kerti hulladék, vagy nagyobb ágak, tüskés gallyak, tűlevelűek vagy lágyszárúak aprítására. A teszteredményekből kiderült, melyik aprító- és szecskázógépnek mi az erőssége vagy éppen a gyengesége.

Olcsó hús és híg lé – nem mindig igaz

A tesztelt termékek átlagára 43 ezer és 164 ezer forint között mozog. Az összesített eredmények szerint a legdrágább termék végzett az utolsó helyen. Az elsőn sajnos nem a legolcsóbb végzett, viszont 110 ezer forintos kategóriában már több aprítót és szecskázót is találhatunk, amelyek a legtöbb szempont szerint elfogadható eredményt értek el.

Az apró darabokra fissen felaprított, egészséges ágak még a kert altalaján is szépen mutatnak.

Fotó: Shutterstock

További érdekes eredmények és a tesztelt aprító- és szecskázógépek részletes értékelése elérhető a Tudatos Vásárlók Egyesületének terméktesztoldalán, ahol könnyen össze is lehet hasonlítani a termékeket a különböző vizsgált szempontok és technikai paraméterek alapján.

Érdemes vigyázni azonban, hogy az oly módon keletkezett kerti hulladékokat, amelyek – például idén – a sok eső miatt erősen begombásodott és száraz állapotban is szórják a spóráikat, ajánlatos a kert egy zártabb sarkába lokalizálni, és akár saját vagy kölcsön utánfutóval elszállítani a kijelölt zöldhulladék-lerakatokba.

Minél többet mozgatjuk ugyanis ezeket az ágakat, leveleket, annál szélesebb körben fertőzzük a környezetet. Bár az ország egyes részein nem egyformán tiltott vagy megengedett, de az ilyen fajta zöldhulladék legbiztosabb eltüntetése az égetés. Ez utóbbi megállapítást azonban már nem a TVE szakértői tették tesztjükben, hanem az ország gyakorló kertészei.