Sorban érkeznek és a Magyar Vasúttörténeti Parkban folyamatosan öltik magukra a startos gúnyát az Akiemtől bérelt Siemens ES64U2V7 Eurosprinterek – írja az Iho, hozzátéve, hogy ezzel már ötre nőtt a számuk, és az év végéig mind a 15 forgalomba fog állni.

Fotó: MÁV / Facebook

Mint ismert, a bemutatkozásuk nem sikerült túl jól: október 9-én áll forgalomba az első példány, ám a visszafelé úton ajtóvezérlési hiba lépett fel, emiatt ki kellett vonni a forgalomból.

A lap szerint a MÁV-Start elsősorban azért döntött a tizenöt Eurosprinter lízingelése mellett, mivel az osztrák nemzeti vasút ÖBB december 10-től nem fogja engedni az osztrák vonalakra az egységes európai vonatbefolyásolási rendszer kettes szintjét (ETCS L2) használni képes fedélzeti berendezéssel fel nem szerelt mozdonyokat.

A Start viszont hiába üzemeltet harmincöt korszerű mozdonyt (tíz 470-es sorozatú Siemens Eurosprintert és huszonöt 480-as Bombardier Traxxot), ezek egyikét sem látták még el a nemzetközi szinten egyre fontosabbá váló berendezéssel. Az Akiem-Eurosprinterek viszont ezt még 2008 körül megkapták. Ennek érdekében a MÁV-Start a MÁV Rail Tours Kft.-n keresztül tizenöt, ETCS L2-vel ellátott, Siemens ES64U2-es Eurosprinter mozdonyt bérel a vasúti járművek bérbeadásával foglalkozó, franciaországi központú Akiemtől.

A korábban a Dispolok/Siemens Dispolok, majd az MRCE/MRCE Dispolok lízingcégeket erősítő gépeket az Akiem 2023-ban vásárolta meg. Mivel ezek a mozdonyok már gyakorlatilag a 2004-es forgalomba állításuk óta bejárhatnak Magyarországra, gond nélkül lehetett csomagban értékesíteni őket, ezen a Start-Rail Tours együttműködés kapva kapott is. Mi is megírtunk róla, hogy használtak ugyan, de szakemberek szerint kiváló a műszaki állapotuk, ráadásul kifejezetten erős mozdonyokról van szó, a 80-90 tonnás járművek maximális végsebessége 230 kilométer per óra.

A korszerű villamosmozdonyok eleinte az ország keleti felén, belföldi intercityken kezdtek el dolgozni, alapvető felhasználási területük azonban majd a bécsi eurocityk lesznek, valamint egyes vonatok továbbítása Ausztriában, az osztrák railjet Taurusok magyarországi közlekedésének kilométer-kiegyenlítése okán. Az év végéig mind a tizenöt Akiem-Eurosprinter forgalomba áll.

Hétfőtől már öt gép dolgozik (182 563, 565, 570, 573, 574), jelenlegi feladataik:

IC560 Tokaj – IC606 Nyírség–Kraszna – szerelvénymenet Nyíregyházára – 6238

IC617 Nyírség – IC658 Tokaj

IC182 Hernád–Zemplén – 5335 – IC524 Zemplén – IC501 Zemplén – IC191 Hernád–Zemplén

IC372 Zaránd (Lőkösházáig) – IC376 Körös (Békéscsabáig)

IC564 Tokaj