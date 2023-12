Az elemzőket nem lepte meg a jegybank döntése – folytatódhat a lazítás

Az elemzők szerint a jövő évben is folytatódhat a csökkentése. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 75 bázisponttal 10,75 százalékra csökkentette az alapkamatot az idei utolsó kamatdöntő ülésén kedden, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben csökkentette. A döntés nem lepte meg az elemzőket.

Folytatódhat az alapkamat csökkentése.

Fotó: Shutterstock

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója jelezte: a jegybank az év utolsó kamatdöntő ülésén is kitartott az előrejelzett 75 bázispontos csökkentési ütem mellett, noha vannak, akik ezt most túlzott szigorként élték meg.

A múlt heti, amerikai kamatvágásokat latolgató Fed-kommentár ugyanis beindította azokat a várakozásokat, hogy a többi fejlett piaci jegybank is belátható időn belül lazíthat. Ennek hatására a magyar határidős kamatjegyzések 6 és 12 hónapos időtávon 45-60 bázisponttal csökkentek. A szigorú hozzáállással a jegybank a hitelességét építi, és az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint ez márciusig így is marad.

Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője úgy vélte:

a vártnál nagyobb mértékben eső segíti a gyors kamatcsökkentési ütem fenntartását.

Novemberben 7,9 százalékos éves inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal, miközben havi bázison nem változtak az árak. Éves összehasonlításban az élelmiszerek átlag alatti, 7,1 százalékos, a szolgáltatások azonban átlag feletti, 12,6 százalékos emelkedést mutattak. Decemberben tovább csökkenhet az infláció üteme, várakozása szerint az év végére megközelítheti a 6 százalékot, így az éves átlagos infláció 17,7 százalék lehet 2023-ban.

Balog-Béki Márta, az MBH Bank Elemzési Centrumának szenior tőkepiaci elemzője elmondta: az MNB friss prognózisában a korábbi 17,6-18,1 százalékos sávról 17,6-17,7 százalékra szűkítette idei inflációs várakozását, míg a jövő évi prognózisa 4-6 százalék helyett 4,0-5,5 százalékról szól, továbbá 2025-ben és 2026-ban egyaránt 2,5–3,5 százalék között alakulhat.

Az idei GDP növekedést mínusz 0,5-0,5 százalék helyett mínusz 0,6 százalék és mínusz 0,4 százalék közé várja, 2024-re 3,0-4,0 százalék helyett 2,5-3,5 százalékos növekedést jeleznek.

Balog-Béki Márta úgy vélte: a jövő évben is folytatódhat a dezinfláció, valamint a hazai gazdaság sérülékenysége is várhatóan tovább javul a külső pozíción keresztül, emellett a forint is érdemi stabilitást mutat, így

az alapkamat csökkentése folytatódhat az eddigi ütemben

a következő hónapokban. A kamatcsökkentési ciklus 2024 első félévének vége felé lassabb ütemre válthat, így a jövő év harmadik negyedévére a várakozásunk szerint 6 százalékra csökkenhet az alapkamat.