Érezhető visszaesést hozott az első három negyedév az életbiztosítási piacon – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. A jegybank statisztikái szerint a díjbevétel 429,5 milliárd forintot ért el 2023 első kilenc hónapjában, ami csaknem a tizedével – 9,7 százalékkal – alacsonyabb az egy évvel korábbi 475,6 milliárdnál.

Fotó: Shutterstock

Az MNB számsorai alapján ráadásul a piacon meghatározó termékek többsége meglehetősen visszafogott teljesítményt nyújtott a szeptember végéig terjedő időszakban, vagyis szinte a teljes piac szempontjából kedvezőtlenül alakult az első három negyedév.

A díjbevétel alakulása alapján egyértelműen a vegyes életbiztosítások bizonyultak az elmúlt időszak legnagyobb veszteseinek: a 47,7 milliárdos befolyt díj 43,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi 84,7 milliárdtól,

ezzel a korábban meghatározó konstrukciók részesedése 17,8-ről 11,1 százalékra olvadt a piacon. A halálesetre szóló (kockázati) életbiztosításoknál sem alakult sokkal jobban a helyzet: itt a díjbevétel 36,3 százalékkal zsugorodott éves összevetésben, és alig haladta meg a 31 milliárd forintot.

Az indexhez vagy befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosításoknál már nem ilyen drámai a helyzet, ám ezeknél is 7,7 százalékos éves visszaesést mért a díjbevételben az MNB, 188,2 milliárd forintos volumen mellett. Az tóbbi alapján egyébként még kicsit nőtt is a unit-linked biztosítások díjbevétel alapján mért részesedése 2022 első kilenc hónapjához képest, és már megközelítette a 44 százalékot. A meghatározó termékek közül egyedül a nyugdíjbiztosításoknál nincs zavar az erőben: ezeknél az első három negyedév 108,7 milliárdos bevételt hozott, 17 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, ezzel a részesedésük is 25 százalék fölé ugrott.

A kisebb súlyú konstrukciók között is vannak olyanok, ahol tempósan tudott növekedni a piac: ilyen például az egészségbiztosítások területe, ahol egyetlen év alatt 41,2 százalékos bővülés mutatkozott. Ám ez az ugrás is csak valamivel több, mint 8 milliárdos díjbevételt jelentett kilenc hónap alatt, tehát ennek a szegmensnek is bőven van hová fejlődnie.

A díjbevétel közel 10 százalékos visszaesése nyomán az életbiztosítások súlya is naygot csökkent 2023 első három negyedévében a teljes piacon:

miközben egy éve még a teljes piaci díjbevétel 43,1 százalékát adták, mostanra 37,4 százalékra zsugorodott a részesedésük.

Ez abból ered, hogy a nem életbiztosítási üzletágban jóval erősebb számokat produkálnak a biztosítók, így a teljes piaci díjbevétel már megközelítette az 1150 milliárdos határt az első három negyedévben – az egész éves volumen pedig várhatóan 1500 milliárd felett lesz.

Az MNB adatai szerint az élő életbiztosítási szerződések száma is csökkent némileg (egész pontosan 0,7 százalékkal) a szeptemberig tartó egy évben, és valamivel 2,28 millió fölött alakult. Az viszont mindenképp biztató, hogy a folyamatos díjas szerződések számánál már 0,9 százalékos emelkedést mért éves alapon az MNB, 2,06 milliós állomány mellett.