A cégeknek alkalmazkodniuk kell, különben lemaradnak a Z-generációs tehetségekről

Mit kell tudni az UniYouról?

Az UniYou az iskolaszövetkezet új generációja: digitális megoldásainkkal a fiatalok igényeire szabva egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé tesszük a diákmunka-keresést, a munkáltatók számára pedig a rekrutáció mellett a foglalkoztatással járó adminisztrációs munkát is megkönnyítjük. A több mint egy éve kezdődött szoftverfejlesztés során végig az vezérelt, hogy mindkét fél igényeire szabva nyújtsunk maximális ügyfélélményt. A diák munkavállalóknak applikációt, a HR-eseknek webes felületet fejlesztettünk, így az összes folyamat teljesen digitálisan zajlik. Két év előkészületi munka után a tervek szerint 2024 elején lépünk a piacra.

Az UniYou vezetője, Szili-Török Adrienn szerint a hagyományos iskolaszövetkezetek kevésbé értik meg a Z generációt.

Fotó: Reyldel Castillo

Miként jött az ötlet, a motiváció?

Személyes tapasztalatokat gyakornokként szereztem egy multinál, ám számos egyetemi évfolyamtársam és ismerősöm megosztotta velem a munkavállalással kapcsolatos élményeit. Felmerült többek között, hogy körülményes szakmai gyakorlatot vagy az egyetemhez igazodó részmunkaidős állást találni, noha a diákok többségének nélkülözhetetlen valamilyen stabil bevételi forrással rendelkeznie a tanulmányai folytatása miatt. Sok nehézségről hallottam…

Például?

Ilyen a lassúság, a személyes jelenlétet igénylő ügyintézés és a sorban állás. Az egyik diák elmesélte:

Az elvállalt irodai munkára megjelent hétfő reggel, de az épületbe sem engedték be, mert az iskolaszövetkezet még nem küldte át a munkaalkalmassági vizsgálat eredményét.

Az adminisztrációs nehézségeken túl a körülöttem lévők nehezen találtak olyan helyet a szakmai gyakorlatukhoz, ami nem a kapcsolati tőkén múlott. Pedig nagyon jó lehetőségek vannak, csak a kereslet és a kínálat nem feltétlenül találkozik.

Nem mindenki érti a Z generációt

Miként tudnak ezen javítani?

Az alkalmazásban szakmai gyakorlati helyeket is kínálunk, minden érdeklődő a felsőoktatási képzésének megfelelő lehetőségek közül választhat. Az iskolaszövetkezetek körében egyedi 0–24 órás ügyfélszolgálatunk a diákmunkavállalók és a partnereink számára is elérhető lesz, így, ha bármilyen probléma adódik, gyorsan és hatékonyan tudunk segítséget nyújtani.

Ez még emberi segítség vagy már mesterséges intelligencia (MI)?

Emberi, mert nem szeretem, amikor percekig tart, mire az MI-asszisztens elirányít a megfelelő, élő segítséghez. Ha lesz olyan megoldás, amelyik megfelel az elvárásainknak, nem zárkózunk el tőle, de a szolgáltatás minősége elsődleges számunkra. Ezért is interjúztunk sokat HR-szakemberekkel és diákmunkavállalókkal. Ezen tapasztalatokra építve gyorsak és könnyen követhetők a folyamataink, a diákok online regisztrációja is csak néhány percet vesz igénybe. A dokumentumokat mi ellenőrizzük, majd a HR-esek azonnal látják a jelentkezőket. Az általunk kínált digitalizált jelenléti ív is vonzó, hiszen a munkáltatóknak nem kell külön táblázatokat vezetniük a munkaórák adminisztrációjára, a diákok pedig az applikáción keresztül rögzíthetik a munkaóráikat.

Az applikáció fejlesztése a célegyenesbe ért: könnyen találhatnak majd egymásra a munkát kereső diákok és a diákokra váró munkaadók.

Fotó: UniYou

Miként történt, feldühítette a meglévő rendszerek ódivatúsága és nekiült programozni?

Láttam a problémákat, beleástam magam a témába, és a kutatási eredmények alapján elkezdtem kidolgozni a megoldást. Az UniYou Kft.-t két éve alapítottuk a nagybátyámmal, aki operatívan nem veszt rész a munkában, de szakmai támogatóként mellettem áll. Több mint egy éve megbíztunk egy külső partnert a programozással, közben pedig egyre nagyobbra nőttünk.

Az UniYou mára húsztagú, fejlesztőkből, elemzőkből, kommunikációs szakemberekből és specialistákból álló csapat, amelyet én fogok össze és irányítok.

Magántőkéből finanszírozzák a projektet?

Igen. Jelenleg nem is keresünk befektetőket, mert egyelőre nincs akadálya a növekedésünknek. Ambiciózus céljaink vannak, 2024-ben szeretnénk bekerülni a top három iskolaszövetkezet közé.

Mekkora a verseny?

Számos kisebb iskolaszövetkezet mellett tíz feletti nagyobb szereplő van, a piacvezető kiemelkedik. Habár akadnak kezdeményezések, a legtöbben még alig indultak el a digitalizáció felé, és az is probléma, hogy nem feltétlenül értik a Z generációt. A versenytársak közül mi beszélünk a legjobban a fiatal korosztály nyelvén, mi érezzük át leginkább a diákok problémáit, ezáltal hitelesen tudjuk képviselni őket a megbízók felé – ugyanakkor a megbízók igényeit, szempontjait is a legnagyobb hatásfokkal közvetítjük. Nálunk megvan az a tudás és szakértelem, amivel hidat képezünk közöttük.

Néhány perc az appon, és már lehet is munkát vállalni

Vegyük végig a folyamatot! Diák vagyok és munkát keresek, miként jutok el oda az UniYoun keresztül, hogy tényleg van munkám?

A diákokat alapvetően a TikTokon futó kampányainkon keresztül érjük el, illetve minden egyéb közösségimédia-felületen jelen vagyunk, ősszel közterületi kampányunk volt, és több állásbörzére is kitelepültünk.

Sikeresen megszólítottuk a diákokat, akik közül már több mint 23 ezren előregisztráltak a szolgáltatásunkra a honlapunkon. Az applikáció elindulását követően a regisztráció ott is elvégezhető lesz. Csupán néhány perces folyamatról van szó: be kell olvasni a dokumentumokat, a végén pedig kötni egy tagsági szerződést, amivel már vállalható is munka az UniYou-n keresztül.

A regisztráció során meg lehet jelölni azon szektorokat, cégeket, munkákat, amelyek érdeklik az embert, és a rendszer utána szűri az ajánlatokat?

Pontosan. Mindenféle munkavállalási feltételre lehet szűrni, a munka típusától az órabéren át a földrajzi területig. A korábban említett gyakornoki funkcióval pedig abban szeretnénk segíteni a diákokat, hogy könnyen megtalálják a számukra megfelelő gyakornoki helyet.

A Z generáció létezésének a fő terepe a mobiltelefon: a munkaügyek is odaköltöznek.

Fotó: Shutterstock

Milyen költségei vannak az egésznek?

A diákok ingyenesen regisztrálhatnak, egyébként a szakági sztenderdnek megfelelően tervezünk működni: a hirdetésben megjelölt bruttó órabér meghatározott százaléka adja a jutalékunkat. Ez a szektorban 17–25 százalék között mozog, mi is ezt lőttük be.

Milyenek az előzetes visszacsatolások a munkaadóktól?

Az elmúlt egy évben nagyon sokat beszélgettünk HR-szakemberekkel, hogy tisztában legyünk az igényeikkel és felmérjük a nehézségeket. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy a diákok az utolsó pillanatban mondják le a munkát, és ezt nehéz úgy kezelni, ha manuális folyamatok vannak a rendszerben. A lemondások miatti kellemetlenségek elkerülése érdekében várólistás rendszert fejlesztettünk, ahol a vállalat látja, az adott diákmunkánál kik vannak várólistán, lemondás esetén pedig automatikusan a következő diáké a munka. Több vállalattól is azt a visszajelzést kaptuk: fontos számukra, hogy az iskolaszövetkezet értse a Z generációt, és hatékonyan tudjon vele kommunikálni.

Ők, azaz mi vagyunk az első olyan nemzedék, amelyik nem ismeri az internet előtti világot. E korosztály világlátása és életcéljai is különbözők sok esetben,

így ha a munkáltatók nem akarnak lemaradni a jövő tehetségeiről, alkalmazkodniuk kell az új generációval érkező új elvárásokhoz is. Ezért fontos számomra, hogy olyan csapattal dolgozzak, amely érti ezt a korosztályt. Több cég jelezte azt is, hogy digitális szolgáltatásunkkal illeszkedünk a 2024-es HR-es fejlesztési terveikhez. Hangsúlyos tétel emellett a dedikált kapcsolattartó és a 0–24-es ügyfélszolgálat, mert a munkáltatók azt szeretnék – velünk egyezően –, ha mindkét fél velünk egyeztetne, így egyikükre sem kerülne pluszteher.

A fizetés már nem elég, fontosak az érzelmek és az etika is

Ha már ennyit kerülgettük: milyen ez a Z generáció, amely most lép be a munkaerőpiacra?

Ők már úgy nőttek fel, hogy ott volt a zsebükben a mobiltelefon. Az azonnaliság a fő jellemzőjük, nem türelmesek a hosszas adminisztratív feladatokkal kapcsolatban, értesítésekhez vannak szokva, tíz másodperc alatt megnézik és megtalálják, amire szükségük van. Ez nehezen menedzselhető, ha valaki nem helyezi át a teljes HR-folyamatát a digitális térbe. Egy nemzetközi kutatás szerint a Z generáció tagjai sokkal konkrétabb elképzelésekkel érkeznek a munka világába: személyre szabott karrierútra vágynak, olyan területen szeretnének dolgozni, amelyhez érzelmileg is tudnak kötődni, és a munkahely megítélésekor a társadalmi felelősségvállalást és az etikus működést is figyelembe veszik.

És milyen a személyes karrierútja? A saját cégalapítással átugrott az összes problémán, amelyek megoldására létrejött az UniYou?

Már az egyetem alatt világossá vált számomra, hogy a diákok részéről nemcsak elvárás, hanem alapigény lenne egy olyan diákmunka-közvetítő platform, amely az ő nyelvükön beszél és a jelenlegi problémáikra válaszol. Magyarországon a legtöbb fiatal az első munkatapasztalatát iskolaszövetkezeten keresztül szerzi meg. Több mint két éve azon dolgozom, hogy ez a tapasztalat a lehető legjobb legyen, ebben szeretném segíteni a diákokat.