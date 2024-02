A portál előkészítése a hírek szerint mintegy négy évig tartott, miért pont most indították el a honlapot? Ön gyakran hangoztatja, hogy fel kell rázni a hazai biztosítási piacot, a portál elindítása ennek a nyitányát jelenti?

A Hungarikum Alkusz az elmúlt négy évben több milliárd forintot fektetett ebbe az új fejlesztésbe, és hozzávetőleg mintegy kétszáz informatikai és biztosítási szakember dolgozott rajta. Emellett integrált médiakampánnyal készülünk a biztositasipiac.hu népszerűsítése érdekében. Azt szeretnénk, hogy a már meglévő és a leendő ügyfeleink megismerjék az új online szolgáltatásunkat, függetlenül attól, hogy Magyarország melyik részén élnek. Célunk, hogy az oldalon és a hozzá tartozó applikáción keresztül az ügyfelek minden biztosítása egyszerűen nyomon követhető legyen a megkötéstől a szerződés teljes időtartamáig. Fontos, hogy nemcsak a Hungarikumnál kötött biztosításokat tudja az ügyfél kezelni a biztosításipiac.hu-n, hanem a szerződés örökítését követően minden egyéb, más biztosítónál érvényes biztosítását is. Így valóban elmondható, hogy ez a nyitó lépése a piac felrázásának.

Keszthelyi Erik: az ügyfél számára egyértelművé, átláthatóvá és letisztulttá tenni a biztosításkötési folyamatot. Fotó: Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.

Hogy miért pont most indítottuk el? Mert a márciusi lakásbiztosítási kampányban már ezzel a portállal is szeretnénk jelen lenni a piacon. A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezése szerint 2024 március 1. és március 31. között mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy a lakásbiztosítását megversenyeztesse, illetve megújítsa, mindenféle szankció és kedvezőtlen következmény nélkül. Abban az esetben is, hogyha esetleg valaki 2024 februárjában kötött új lakásbiztosítási szerződést, és utána meggondolja magát, már márciusban újra tud szerződni, és erre már tudja használni a biztositasipiac.hu-t.

Miért érdemes a Hungarikum Alkusz segítségével lakásbiztosítást kötni?

Az új szerződést kötőket mi nem hagyjuk magukra a későbbiek során sem, ez a legfontosabb üzenetünk. Az egyik jelmondatunk is az, hogy „Nem vagy egyedül”. Ha a teljes piacot nézzük, észre kell venni, az ügyfél bizony el tud veszni a biztosítók és a biztosítási termékek dzsungelében, alkuszként a legfontosabb feladatunk, és ez az ügyfeleinktől érkező elvárás is, hogy a szakmai ajánlásaink segítsenek az ügyfél számára egyértelművé, átláthatóvá és letisztulttá tenni a biztosításkötési folyamatot. Ez a szemlélet tükröződik a biztositasipiac.hu portálon is, amelynek a használatával például nem fordulhat elő az, hogy egy költözés alkalmával elkallódik a szerződés, mert online bármikor elérhető. Azaz, nemcsak a szerződés megkötésében, aláírásában támogatjuk az ügyfelet, de a kontraktust folyamatosan gondozzuk is. Arra is figyelünk, hogy a biztosítási szerződését évente megversenyeztessük, hogy mindig az aktuális élethelyzethez igazított biztosítással rendelkezzen. Ha pedig az ügyfelet valamilyen kár éri, akkor segítjük őt a kár mielőbbi gyors és szakszerű bejelentésében.

Milyen célok elérését tűzték ki az új honlap elindításával?

Azt gondolom, hogy mintegy 500 ezer lakásbiztosítási szerződés mozdulhat meg a márciusi lakásbiztosítási kampányban, ha ennek 8-10 százalékát az új portálunkon keresztül kötnék újra az ügyfelek, nagyon elégedettek lennénk.

Jelenleg mintegy háromszázezer lakossági ügyfelünk van, de a portál segítségével szeretnénk minél több fogyasztót elérni.

Terveink szerint az új online üzletággal három év alatt egymillió lakossági szerződést szeretnénk kezelni, ebben persze főleg új szerződések lennének, de a régiek átkötésére is lehetőséget adunk. Az új fejlesztés azért hozhat majd ilyen kedvező eredményeket, mert minden hazai biztosító ajánlata megtalálható az új portálon. Az új felületen négyféle biztosítással indulunk, a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítással, a cascóval, az utas- és a lakásbiztosítással – azon belül a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítással.

Milyen mutatókkal zárták az elmúlt évet? Milyen pénzügyi eredményekkel lenne elégedett hosszabb távon?

2010 óta vagyok tulajdonosa a 2003-ban alapított cégnek, 2019 óta a legnagyobb és legeredményesebb alkuszcéggé vált hazánkban a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., amit alátámaszt a tavalyi 22,2 milliárd forint árbevételünk. Ezer szakértővel és közel háromszáz munkatárssal dolgozunk együtt, hogy elérjük a 2024-re tervezett 30 milliárd forint feletti árbevételt. Az új portáltól azt várjuk, hogy három év alatt hétmilliárd forint forgalmat generáljon az online ágazat. Mindemellett a társadalmi felelősségvállalás is kiemelt szerepet kap a Hungarikum Alkusz életében, melynek jegyében minden, a felületen megkötött biztosítás után 250 forinttal támogatjuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet.

Idén januárban egy másik fontos bejelentést is tett, nevezetesen azt, hogy magalakult a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ), mely szervezetnek ön lett az elnöke. Miért volt szükség az új szövetség létrehozására?

Erre a kérdésre leginkább a magyar biztosítási szakma helyzete ad választ. A biztosítási szakmában több érdekvédelmi, illetve szakmai szervezet is működik Magyarországon, gondolok itt például a Magyar Biztosítók Szövetségére vagy éppen a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségére, illetve a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetségére. A számos érdekvédelmi szervezet ellenére a biztosítási penetráció alacsony, a piac növekedésének üteme jóval az elérhető szint alatt mozog, miközben a szakma képviselői messze nem tesznek eleget azért, hogy ez a helyzet pozitív irányba változzon.

Meggyőződésem, hogy ezen a helyzeten sürgősen változtatnunk kell, és ezért jött létre a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége.

Megalapítása óta együttműködésre törekszik a már működő szakmai szervezetekkel, annak érdekében, hogy az említett, piacra vonatkozó problémákon közös erővel segítsenek. Az alkuszok és a biztosításközvetítő tanácsadók a biztosítók díjbevételének 47 százalékát kezelték 2022-ben, mely arány a 2023 első felére vonatkozó jegybanki adatok szerint tovább emelkedett. Ezzel szemben a biztosításközvetítő vállalkozások és a biztosítási tanácsadók száma folyamatosan csökken Magyarországon: az előbbieknél a 2010-es csúcs óta 34 százalékos volt a mérséklődés, míg a tanácsadóként dolgozó természetes személyek száma évi 4-5 százalékkal esik vissza. A csökkenő létszám ellenére a független biztosításközvetítők 2023. első felében 61,5 milliárd forintos árbevételt értek el.

Keszthelyi Erik: az új szerződést kötőket mi nem hagyjuk magukra a későbbiek során sem. Fotó: Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.

Annak érdekében, hogy pontosabban felmérhessük a magyar és nemzetközi biztosítási, illetve biztosításközvetítői piac helyzetét, egy átfogó – hazánkkal együtt tizenhat országra kiterjedő – tanulmányt készítettünk a Boston Consulting Group segítségével. A tanulmány rávilágított arra, hogy melyek a hazai biztosítási, illetve biztosításközvetítői piac legnagyobb problémái.

A legfontosabb, hogy más régiós, illetve nagy nemzetközi piacokkal összevetve Magyarország egyértelműen a kiaknázatlan potenciálú piacok közé tartozik, ahol az alacsony biztosítási penetráció mellé alacsony intenzitású növekedés is társul.

Itthon viszonylag magas a koncentráció is – a nem életbiztosításoknál az öt legnagyobb szereplő a díjbevétel 60, míg az életbiztosításoknál a 70 százalékát adja, ami a versenynek sem tesz jót. Ami a penetrációt illeti, sokatmondó adat, hogy miközben nálunk egy ügyfélre mindössze átlagosan 1,52 élő szerződés jut, addig például Németországban ez a szám 5,7. A magyar ügyfelekre emellett jellemző, hogy csak akkor kötnek biztosítást, ha ez valamilyen okból elkerülhetetlen: ilyen például a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás, a lakáshitel mellé kötött hitelfedezeti biztosítás vagy éppen a lízingszerződésekhez kapcsolódó cascoszerződés.

Hogyan próbálják az új érdekvédelmi szervezet működése során orvosolni ezeket a problémákat?

Az MBTSZ stratégiai célkitűzései a szereplők érdekképviselete mellett a biztosítási szektor fejlődését célozzák meg, melynek megvalósításához 2030-ig tartó, konkrét akciótervet tartalmazó programot hirdetett meg.

Ennek részeként a szektor digitalizációs fejlődését előremozdító változásokat kezdeményezünk, a biztosítási szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezők számát pedig ezer főre kívánjuk emelni a következő hat évben.

Egyúttal szeptemberben elindítjuk a tanácsadói minősítési rendszert is, hogy az ügyfelek érdekét is képviseljük azzal, hogy valós és független információt tudnak kapni a velük kapcsolatban álló tanácsadó igazolt szakértelméről. Fontos, hogy mindezek mellett a 2030-ig szóló célkitűzések kiemelkedő eleme az is, hogy a biztosítási penetráció elérje a 3 százalékot, illetve a 30 évnél fiatalabb tanácsadók aránya minimum 20 százalékra emelkedjen.