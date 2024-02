Elborzasztónak nevezte Nagy István agrárminiszter azt a technológiát, amelynek során kivesznek egy élő állatból egy szövetet, majd egy kádban mesterséges körülmények között sejtszaporítással növelik.

Beláthatatlan következményei vannak, ez káros

– közölte a tárcavezető a Spirit FM rádiónak adott interjújában. Hozzátette: ökotudatos emberként az a véleménye, hogy még az írmagját is ki kell irtani az ilyen kezdeményezéseknek. Európában e technológia még nem engedélyezett.

Fotó: Kovács Attila / MTI

De Szingapúrban, az Amerikai Egyesült Államokban és Izraelben már igen, és ezért kell mielőbb fellépni ez ellen, nehogy az Európai Unióban is engedélyezzék – mondta a miniszter. Ezért kell támogatni az olasz kollégákat, akik tiltó jogszabályt léptettek életbe és biztatni az uniós társminisztereket is erre, hogy álljanak bele a témában, mert ezt veszélyezteti a hagyományos élelmiszer-termelést. Ha a termőföldtől elválasztjuk az élelmiszertermelést, akkor minden hagyományunktól, minden kultúránktól eltávolodunk, identitásunkat veszítjük és gyakorlatilag az európai létforma kerül veszélybe.

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, a napokban tárgyalásokat folytatott Magyarországon a kormánytagokkal és az agrárvédelmi szervezetekkel a legnagyobb olasz társszervezet, a Coldiretti. Az egyeztetés során Luigi Scordamaglia, a Filiera Italia vezérigazgatója ismertette azt a nemrégiben hatályba lépett olasz jogszabályt, amely megtiltotta a laborhúsok előállítását, ehhez előzetesen 2 millió aláírást gyűjtöttek össze.

A Magosz kérdésire részletesen válaszolt a Coldiretti a műhússal kapcsolatban is. Álláspontjuk szerint a Nyugat-Európát elárasztó újabb „ideológiai őrültség gyümölcse” a laboratóriumban előállított hús. Rávilágítottak arra, is, hogy az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közös jelentése 53 olyan lehetséges egészségügyi kockázatot azonosított, amelyek a laboratóriumokban előállított élelmiszerekhez köthetők. Mint írták, a laboratóriumban előállított hús gyártását, forgalmazását és bevitelét tiltó olasz törvény elfogadását megelőzően a Coldiretti kétmillió olasz állampolgár aláírását gyűjtötte össze.