Javában zajlik az elektromosautó-pályázat: a vállalkozások is látják az előnyöket A kiírás jól kizárja a nyerészkedőket – mondta a Világgazdaságnak Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója. Beszélt arról is, hányan nyújtottak be eddig kérelmet, mire érdemes figyelni jelentkezésnél, és kik nem vehetik igénybe a támogatást. Az adatokból az is jól látszik, hogy a támogatási keretösszeg jó eséllyel nem fog kimerülni március 31-ig.