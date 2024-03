Az első saját lakásnál is kiemelten fontos a megfelelő biztosítási védelem, így a márciusi lakásbiztosítási kampány az éppen saját egzisztenciát teremtő fiatalokat, a Z generációt is érinti – mondta a Világgazdaság vidcastsorozatának legújabb epizódjában Bara Ágnes, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. szakértője.

Fotó: Shutterstock

A tanulmányok befejezése után, a munkába állással rendszerint eljön a fiatalok életében az a pont, hogy elköltöznek a szülőktől vagy az albérletből az első saját lakásukba.

Ez persze rendszerint szülői segítséggel és banki finanszírozás igénylésével valósul meg, ám mégiscsak arról van szó, hogy megteremtjük az első önálló otthonunkat. Ez az életszakasz ugyanakkor egyben arról is szól, hogy mennyire tudunk felelősséggel bánni a saját dolgainkkal, mennyire vagyunk felelősek a saját befektetésünk, életünk iránt

– emelte ki a szakértő.

A fiataloknál – emlékeztetett – számos olyan káresemény előfordulhat, ami életkori sajátosságokból vagy a tapasztalatok hiányából ered. Így például előfordulhat, hogy viharban betörik egy távozáskor nyitva felejtett ablak, vagy házibuliban letörik egy hirtelen mozdulattal elzárt csaptelep. Ezek persze rendszerint olyan káresemények, amelyek nem járnak óriási költséggel, de egy pályája elején járó fiatalnak igenis érezhető kiadást okoznak.

A másik dolog a szakértő szerint, amit a fiatalabb generáció tagjainak mérlegelniük kell, hogy miután az esetek döntő többségében az első otthonuk társasházi ingatlan, viszonylag nagy az esélye annak, hogy szomszédos lakásokban is kárt okoz egy rendkívüli esemény. Így például egy meghibásodott mosógép el tudja áztatni az alsó szomszéd lakását is, ami már minimum egy soron kívüli festést tesz szükségessé. Ráadásul a társasházi lakások jelentős részében régiek a vízcsövek, az elektromos rendszerek, amelyek tőlünk független okokból is meghibásodhatnak.

A felelősség kérdését veti fel a szakértő szerint a lakás megfelelő betörés elleni védelme is. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert a fiatalok rendszerint sokat vannak távol, hiszen pályakezdőként a karrierjük megalapozásán dolgoznak, és még viszonylag gyakran eljárnak szórakozni is. A nyaralás alatt szintén történhetnek nem várt események a lakásban, és egyáltalán nem jó érzés arra hazajönni, hogy több százezer forintos, helyreállításra fordítandó költséggel szembesül az ember. A nyaralás kapcsán érdemes figyelni a közösségi média felületeinek átgondolt használatára is: ha posztjainkban gondosan dokumentáljuk, hogy hetekre elmentünk pihenni, kis túlzással a világgal is tudatjuk, hogy nem vagyunk otthon.

Szintén fontos, mérlegelendő körülmény a fiatal lakástulajdonosoknál az ingóságok megfelelő mértékű biztosítása.

A Z generáció tagjai ugyanis gyakran használnak drága számítógépeket, kütyüket, amelyek pótlása súlyos százezrekbe kerül.

Mindezek nyomán – emelte ki a szakértő – az első lakásukban élő fiataloknak is érdemes áttekinteniük a lakásbiztosítási kínálatot a kampány során. Bara Ágnes szerint egyébként a fiatalok leginkább az online csatornákat használják majd a mostani kampányban.

