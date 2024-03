A 2023-ban bemutatott BMW Vision Neue Klasse után új tanulmányautót leplezett le a német autógyártó. A BMW Vision Neue Klasse X nevű koncepció első ízben enged betekintést az azonos nevű modellgeneráció SAV (Sports Activity Vehicle) karosszériaváltozatába. Mint írták, az új architektúra első emelt, tisztán elektromos meghajtású modellváltozatának sorozatgyártása 2025-ben veszi kezdetét Magyarországon, a BMW Group debreceni gyárában.

Leleplezték a BMW Vision Neue Klasse X nevű koncepcióját

Fotó: BMW

A Neue Klasse elnevezés nem csupán egyetlen új járművet jelöl a BMW jövőbeni elektromosautó-kínálatában, hanem egy teljes családot, mely vadonatúj műszaki alapon kínál a márka jelenleg kapható villanyos járműveinél nagyobb hatótávot és gyorsabb töltést. A technológiai ugrás egy új korszakot nyit az elektromobilitásban, és ebben hazánknak is fontos szerep jut – teszi hozzá a Villanyautósok.

A szakportál kiemeli: az autó a BMW hatodik generációs eDrive elektromos hajtásrendszerét kapja meg, továbbá

új hajtás- és futóművezérlés,

házon belül, újonnan fejlesztett szoftvercsomag, és

új, nagy teljesítményű számítógépek is kerülnek bele.

Tíz perc alatt akár 300 kilométerre elegendő energiát képes felvenni a Neue Klasse

Fotó: BMW

A 800 volt feszültségű rendszerre történő átállással ráadásul a modellek járműtöltési sebessége 30 százalékkal is növekedhet, amely

10 perc alatt akár 300 kilométerre elegendő energia felvételét is lehetővé teszi.

A gumiabroncsok új kialakítása és a tisztán elektromos meghajtás sajátosságai szerint megtervezett, speciális fékrendszer pedig a kocsi hatékonyságát további 25 százalékkal is képes megnövelni. A cég elmondása szerint a Vision Neue Klasse X-en a légellenállást 20 százalékkal csökkentették az aktuális kínálat hasonló modelljéhez viszonyítva.

A mérnökök az utastérbe teljes egészében növényi eredetű, ásványi alapú és kőolajmentes anyagot fejlesztettek ki

Fotó: BMW

A mérnökök az utastérbe teljes egészében növényi eredetű, ásványi alapú és kőolajmentes „Verdana”-anyagot fejlesztettek ki, amely a BMW Vision Neue Klasse X tanulmányautóban az ajtókárpitok alsó felén és a középkonzolon köszön vissza. A fröccsöntött alkatrészek előállításához most először tengeri műanyagokat is felhasználtak. A például leselejtezett halászhálókból kinyert másodlagos anyag alkalmazási aránya a kiválasztott elemek esetében már a 30 százalékot is eléri.

A 800 voltos rendszernek köszönhetően a járműtöltés sebessége 30 százalékkal is növekedhet

Fotó: BMW

A Neue Klasse modellgeneráció a sorozatgyártás történetében is új fejezetet nyit: a BMW Group Debrecenben épülő üzemét a legelső lépéstől kezdve a BMW iFACTORY gyártási stratégia jövőbe mutató alapelvei mentén tervezték meg.

Mint ismert, Debrecenben több mint 400 hektáros területen a BMW Group egy teljes járműgyárat épít, prés-, karosszéria-, fényező- és összeszerelő üzemmel, valamint akkumulátormodulok összeszerelésével.

A német gyártó több mint 2 milliárd eurót (790 milliárd forint) fektet be a telephelybe.

Évente mintegy 150 ezer autó készül majd itt, 2025-től pedig kizárólag tisztán elektromos meghajtású, és ekkor érkezik a Neue Klasse első modellje is. A cégnek már most több mint ezer alkalmazottja van. A leendő dolgozókat klasszikus juttatásokkal és kedvezményes autókkal csábítják.