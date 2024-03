Nemcsak a legénybúcsú és a lánybúcsú, majd a nászút, hanem már a lánykérés helyszíne is turisztikai jelentőséggel bír, hiszen egyre többen külföldi utazáshoz kapcsolják az életre szólónak szánt kérdés feltevését, amit a közösségi médiában posztolni már úgyszólván elmaradhatatlan.

Nem Párizs vezeti a toplistát, bár lehet, hogy a nem posztolt lánykérésekét mégis / Fotó: Shutterstock

A Turizmus.com szúrta ki a Weloveholidays utazási szolgáltató Instagram-elemzések alapján felállított európai toplistáját a legnépszerűbb lánykérési helyszínekről.

A témával kapcsolatos hashtageket tartalmazó Instagram-posztok nyomán felállított rangsorban szereplő első három régió, illetve település mindegyike

200-300 ezer Instagram-bejegyzéssel foglal helyet az élmezőnyben.

A listán a dobogósok után következő települések többsége is még százeres nagyságrendű említéssel került be a legnépszerűbbek közé. A tizedik helyre került helyről is 58 ezer poszt tanúskodott tavaly az ott elhangzott igenekről, ami legalább ennyi vendégéjszakát jelenthet az adott helyen és környékén.

Az élboly közepén szereplő Comói-tó / Fotó: Shutterstock

És akkor lássuk a listát, hogy melyek

a legkedveltebb lánykérési helyszínek Európában: