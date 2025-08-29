Az OTP sem úszta meg az oroszok súlyos támadását: bezártak a bankfiókok Kijevben – „Ki fogunk tartani”

Egy éjszakai tömeges támadás következtében az OTP kijevi irodája megrongálódott – derül ki a bank posztjából.

A kijevi OTP épületét is megrongálta az orosz támadás / Fotó: OTP Bank, Україна / Facebook

A támadás következtében a kijevi főirodájuk és több másik fiókjuk is bezárt. A vállalat arra kéri ügyfeleit, hogy a pénzügyeiket intézzék az OTP alkalmazáson keresztül.

„Csapatunk mindent megtesz a munka mihamarabbi újrakezdése érdekében” – fogalmaz a bank, majd hozzátette: „Dicsőség Ukrajnának!”

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy

Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen, Kijevben 18 ember, köztük 4 gyermek halt meg.

Az orosz külügyminisztérium szerint a polgári infrastruktúrában keletkezett károk Kijev légvédelmi rendszereinek és elektronikus hadviselési eszközeinek alkalmazásának eredményei.

Az orosz hadsereg több mint 600 rakétával és drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradó éjjel, köztük a fővárost is.

Az események következtében az Európai Unió kijevi diplomáciai képviseletének kijevi épülete is megrongálódott, de az alkalmazottak nem sérültek meg. Rakétatalálat érte a brit kormány nemzetközi kulturális és oktatási szervezete, a British Council kijevi központját is.