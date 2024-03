Bár valóban több országban felmerült a digitális valutával történő fizetés, az Egyesült Államok szerint például annak sincs realitása, hogy a közeljövőben digitális dollárt vezessenek be náluk. Az amerikaiak ezt főleg a különböző piaci szereplők ellenérdekeivel magyarázták – mondta a Világgazdaságnak Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group partnere.

Svájcban már adózni is lehet a kriptoeszközökkel, Magyarországon még fizetni sem / Fotó: Shutterstock

Kriptoeszközök Magyarországon: még csak a hatástanulmányoknál járunk

Svájcban ugyanakkor lényegében már valóság a digitális eszközökkel való adófizetés. A svájciak igyekeznek a hagyományos bankrendszerbe is beemelni a kriptoeszközöket is, de tulajdonképpen az összes európai országot előrelépés jellemzi ezen a területen.

Az adószakértő megerősítette: bár Magyarország is foglalkozik a kérdéssel, a jegybank egyelőre a bevezetést vizsgáló hatástanulmányoknál jár. „Itthon is a kétszintű bankrendszer iránti aggodalmat kell kiemelni. Felmerül a kérdés ugyanis, ha a digitális jegybankpénz esetén a végső felhasználók tranzakciói a jegybankon futnak keresztül, akkor miért van szükség a kétszintű bankrendszerre. Ez fundamentális változást eredményezne, így a bevezetés még véleményünk szerint várat magára” – közölte Bagdi.

A svájci példánál maradva: az alpesi ország már létrehozta az úgynevezett kriptolicencet. Ez azt jelenti, hogy az ott működő kriptocégeknek pénzmosás elleni engedéllyel kell rendelkezniük.

Zug kantonban egyébként valósággal hemzsegnek az új kriptovállalkozások, itt már

a lakosok és a társaságok is fizethetnek adót kriptoeszközökkel, 1,5 millió svájci frankig (606,47 millió forint).

A másik eklatáns példa Lugano, ahol a lakosság 15 százaléka használ kriptót a mindennapi életben. Városszerte itt több mint 300 elfogadóhely, köztük számos étterem és üzlet található.

Nyáron lép hatályba a kriptoeszközök piacáról szóló törvény Magyarországon

Nemrégiben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kriptoeszközök piacáról szóló törvény jogszabálytervezetét. Ez kiterjed

a kriptoeszközök Magyarországon történő kibocsátására,

nyilvános ajánlattétel keretében történő kínálatára, illetve kereskedésbe bevezetésére,

a hazánk területén végzett kriptoeszköz-szolgáltatásra, valamint

az e tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti feladatok ellátására.

A normaszöveg alapján a tervek szerint 2024. június 30-án lép majd hatályba.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, e törvény hatására borítékolható, hogy a kriptoeszközök népszerűvé válnak majd a magyar befektetők körében is, és ha nem is tömegesen, de bizonyosan lesznek olyanok, akiknek megjön a kedvük a kriptopiaci jelenléthez – főleg ha ehhez a megszokott, kényelmes banki környezet társul.

Ugyan a jogszabály a Magyar Nemzeti Bankot jelöli ki felügyeleti szervnek, de fontos részlet, hogy az MNB az értékesítés folyamatát ellenőrizheti, a digitális piac volatilitására viszont nincs hatása.

A költségvetésnek közben jót tehet a szabályozás, akár emelkedhetnek is az állam adóbevételei. Az érvényes jogszabályok szerint ugyanis 2021 vége óta egy egyszerű és világos, 15 százalékos adókulcs vonatkozik a kriptobefektetések után szerzett pénzekre. Azaz a tárgyévben a digitális eszközök kereskedése révén megszerzett prémium 15 százalékát kell befizetni az államkasszába.