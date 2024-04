Mik voltak a legfontosabb digitális intézkedéseik tavaly, és mire fókuszálnak az idei évben?

Rengeteg a nemzeti és a nemzetközi pénzfelügyeleti intézkedés a pénzpiacon. Nagyon sok szabvány változik, leginkább rendeletek formájában, ilyen például a digitális állampolgárság, az azonnali fizetési rendszer, és még sorolhatnám. Nagyon sok az új reguláció, melyek közül a legtöbb biztonsági, melyek funkcióbeli fejlesztéseket kívánnak.

Az MBH Bank három tagbank összeolvadásával jött létre tavaly, és ezzel lehetőségünk nyílt újragondolni bizonyos termékeink és szolgáltatásaink jövőjét, és azok megkülönböztető értékeit hosszútávon is. Fontos mérföldkő volt, hogy

az egységes mobilapplikációnk piaci bevezetése sikeresen megtörtént, most az év végéig szeretnénk kivezetni a régi tagbanki applikációkat.

A funkcionalitást tekintve a meglévő használati szokásokra szorítkozunk, de még idén több innovatív szolgáltatással szeretnénk bővíteni a mobilappban elérhető szolgáltatások körét, ezzel is növelve az ügyfélélményt. Egy másik innovatív lépésünk tavaly a vállalkozóknak szóló BUPA.hu platform megújítása volt, amelyhez teljesen újragondoltuk, hogy mire van igény egy vállalkozás teljes életciklusa alatt, sőt, már a cégalapítás előtt is. Ezekből a szolgáltatásokból egy online piacteret hoztunk létre, ahol az ügyfél már nemcsak pénzügyi asszisztenst talál, de partnerekkel is kapcsolatba léphet (ilyen például a könyvelőkereső szolgáltatás), de akár potenciális üzleti kapcsolatok is létrejöhetnek. Bár ez éppen egy egyedülálló kezdeményezés, a nemzetközi legjobb gyakorlatok azt az irányt erősítik, hogy ez a típusú gondolkodás egy elengedhetetlen irányváltás, melyet meg kell lépnünk.

Pecsenye Roland: az azonnali fizetési rendszer továbbfejlesztése nagy segítség az ügyfeleinknek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ügyfélszempontból mik a legfontosabbak intézkedések?

A hármas fúziót követően előtérbe kerülhet az egységesítés következő szintje, a folyamatok és kiszolgálás ügyfélközpontú kialakítása. Egy fontos terület, ahogy már említettem a biztonság. A kibervédelmi és kibercsalások elleni intézkedéseinket európai uniós és „világregulációs” irányelvek mentén hajtjuk végre. Ezeket részben implementálják a nemzeti stratégiákba is. Hangsúlyozom,

a bankszektor folyamatosan és nagyon intenzíven dolgozik azon, hogy az ügyfél biztonságosabban bankolhasson, és így csökkenjen a csalások száma.

Az ilyen törekvéseinkkel, és főképp edukációs jellegű tájékoztatókkal el tudjuk kerülni, hogy ügyfeleink ne legyenek kiszolgáltatva, és ne dőljenek be különböző hackerek virtuális trükkjeinek. Az ügyfelek edukációja mellett természetesen a banki folyamatok biztonságossá tétele is kiemelt szempont.

Célunk továbbá, hogy a fiatalabb ügyfélkör pénzügyi edukációjában komolyabb szerepünk legyen, és a hazai pénzügyi szolgáltatókhoz képest is kiemelkedő szerepet töltsünk be ezen a téren. A digitalizációs stratégiánk alapja, hogy olyan funkciókat adjunk a fiatalok kezébe, amelyek segítik őket a mindennapi pénzügyekben, és pénzügyi tudatosságra nevelnek.

Milyen fejlesztések történtek a közelmúltban az iparágban?

Rengeteg új intézkedés, változtatás történt. Ilyen például az azonnali fizetési rendszer továbbfejlesztése, benne a QR-kódon keresztüli fizetés lehetősége, ami egyszerűen, mobiltelefonnal azonnal indítható. Ez nem csak a számlafizetőket, de a kereskedőket és a nagy számlakibocsátókat is ugyanúgy érinti. A fizetési kérelem küldése április elejétől már elérhető a teljes magyar banki szektorban. Ezt nemcsak ajánlás, hanem előírás szinten kell teljesítenünk. A rendszer erősen fejleszti a fizetési ökoszisztémát, ezzel együtt a magyar gazdaságot. Nem állítom, hogy világcsúcson, de Európában az elsők között vagyunk, akik készen állnak ennek bevezetésére.