A TikTok lett a Z generáció utazási tanácsadója

A közösségi média egyre fontosabb szerepet tölt be a turizmusban is, és a fiatalok kedvence továbbra is a TikTok. Az idősebbek azonban egyelőre még sokkal jobban bíznak a személyes ajánlásokban.

2024.03.17. 13:01 | Szerző: K. B. G.

A TikTok tele van különböző fogyasztási javaslatokkal, legyen szó a bőrápolásról vagy épp a divatról. Nincs ez másként az utazással sem, sőt a fiatalok számára már a közösségi oldal váltotta fel az útikönyveket vagy a régebbi utazási platformokat is. Egy friss kutatás, melyet a Tripit nevű alkalmazás megbízásából végeztek el, alátámasztja a közösségi média növekvő szerepét a turizmus terén. Az ezer amerikai lakos megkérdezésével végzett felmérés szerint a Z és millenniumi generációba tartozók 69 százaléka merít utazási ötleteket a közösségi médiából, és 44 százalékuk esetében ez kifejezetten a TikTokot jelenti. Fotó: Getty Images A popkultúrából ismert úti célok szárnyalása A felmérésből az is kiderül, hogy egyre többen választanak olyan úti célt, amely a popkultúrából ismerős számukra, legalábbis a válaszadók 40 százaléka valószínűsítette, hogy a következő év során ilyen helyszínre utazik. Leginkább a fiatalok körében népszerűek ezek a célpontok, a Z generációs válaszadók 40 százaléka például elmondta, hogy már a múlt évben is ilyen helyre látogatott. A jelenség persze nem feltétlenül új, hiszen az elmúlt évtizedben már meghatározó szerepet játszott a közösségi média az utazási piacon – idézi fel a Mashable összefoglalója. A TikTok előtt sokan kértek gyakorlati tippeket a Redditen utazásaikhoz, de a YouTube vagy az Instagram is jelentős hatást gyakorol az úticélok szerencséjére és persze zsúfoltságára is. Nem mindenki örül a TikTok segítségével érkező turistáknak Azonban sokan az alkalmazások negatív hatásaira is felhívják a figyelmet, hiszen a túlzott turizmus, vagy az önző viselkedéssel bíró utazók megjelenése a fotókon és videókon varázslatosan mutató helyszínek varázsát is képes megtörni. A TikTok ugyanakkor kiválóan illeszkedik az online utazási ajánlatok trendjébe, és akárcsak az Instagram, fontos szerepet tölt be a popkulturális jelentőségű úticélok szárnyalásában. Sokan keresik fel a Netflixből ismert Emily Párizsban című sorozat helyszíneit, de többek között a horvátországi Dubrovnik is sokat köszönhet annak, hogy ott forgatták a Trónok harca több fontos jelenetét. Az algoritmusok ugyanakkor képesek szűkebb kört is kiszolgálni, és kifejezetten egyes célcsoportok számára ajánlani nyaralási célpontokat. A fiatalok szerint ráadásul a TikTok akár a hagyományos keresőoldalakat, mint például a Google is képes kiváltani, sőt annál jobb eredményeket tud javasolni az adott felhasználónak. A fiatalok 40 százaléka használja már inkább a TikTokot vagy az Instagramot kérdései megválaszolására. Egy utazó szerint kellően leszűkített keresés mellett ezek az oldalak kétnapos, kipróbált és bevált útiterveket kínálnak, benne akár rétegprogramokkal, míg a Google kidob egy csomó weboldalt a találatok között. Az idősebb generációk azonban továbbra is inkább a barátok és a család ajánlásaiban bíznak, közel 90 százalékuk inkább támaszkodik a személyes véleményekre az algoritmusok helyett. A Z generációnál idősebb utazók 83 százaléka pedig továbbra is szívesen használ olyan régebbi felületeket, mint a Tripadvisor vagy a Yelp. A millenniumi és Z generáció csaknem harmada szívesen utazik olyan helyekre, amit az Instagramon vagy épp a TikTokon fedezett fel.