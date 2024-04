Nem alakult a legjobban a múlt év a támogatott lakossági hitelek szempontjából: az arányuk az összes új lakáscélú és fogyasztásihitel-szerződésben 25,1 százalékot tett ki, miközben egy évvel korábban még alulról közelítette a 40 százalékot – derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból.

Fotó: Shutterstock

A megkötött támogatott hitelszerződések volumene szintén erőteljesen visszaesett tavaly – a teljes lakossági piac zsugorodásával párhuzamosan –, hiszen a nem egészen 397 milliárd forintnyi új kihelyezés jóval kevesebb, mint a fele volt a 2022-ben regisztrált 913,7 milliárdnak. A támogatott hitelek piacának visszaesése a lakáshiteleket érintette erőteljesebben:

ezeknél mindössze 126,5 milliárd forintot ért el a valamilyen kedvezménnyel érintett kölcsönök mennyisége 2023-ban, miközben egy évvel korábban még 456,5 milliárdot.

Persze a babaváró kihelyezéseinél sem alakult túlságosan fényesen a helyzet: ennél a konstrukciónál tavaly 270,4 milliárd forintnyi új szerződést regisztrált az MNB, ami éves alapon jó 40 százalékos visszaesést tükröz.

A támogatott lakáshitelek új szerződéseinél különösen nagy volt tavaly a visszaesés

A jegybank adatai szerint 2024 sem indult túl fényesen a támogatott hitelek szempontjából, ám a kép valamivel azért már kedvezőbb az egy évvel korábbinál. Az MNB statisztikái szerint

az idén januárban megkötött lakossági hitelszerződések közül 37,6 milliárd forintnyihoz kapcsolódott valamilyen állami támogatás, ez a volumen pedig több mint a duplája az egy évvel korábbinak.

Emelkedett némileg 2022 elejéhez képest a támogatott kölcsönök súlya is az új szerződéseken belül, ám így is csak 22,6 százalék környékén alakult.

Az év egészére ugyanakkor már jóval kedvezőbbek a kilátások, legalábbis ami a támogatott hitelek kihelyezéseit – illetve a teljes lakossági piacot is – illeti: a Plusz januári megjelenése után a tavaszi hónapokra vonatkozó statisztikákban ugyanis már biztosan érezhető lesz az új támogatott konstrukció keresletélénkítő hatása. A megjelenése pedig várhatóan jót tesz a babaváró kölcsön iránti keresletnek is, hiszen várhatóan sokan igyekeznek majd szimultán kihasználni a két konstrukció előnyeit. A támogatott hitelek piacának emellett feltétlenül jót tehet az is, ha – az eddig megjelent híreknek megfelelően – valamilyen formában folytatódik majd a lakásállomány minőségének javítását célzó otthonfelújítási program.

A múlt évben is meghaladta a 25 százalékot a támogatott hitelek aránya a lakosság új kölcsönszerződéseinél

A kedvezőbb kilátások ellenére arra nem lehet számítani, hogy a 2022-ben elért, 40 százalék közeli arány visszatérne a támogatott hiteleknél. Akkor ugyanis rendkívül bő választék volt elérhető ezen a piacon, amelyhez a korszerű energetikai besorolású ingatlanok építését/vásárlását támogató zöldhitelek önmagukban is százmilliárdokkal járultak hozzá.