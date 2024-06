Öt ábrán bizonyítjuk be, hogy miért teljes képtelenség, hogy Magyarország az unió legszegényebb tagállama

Mindez azért is lényeges, mert a magasabb foglalkoztatottságú országokban érhető módon a kereseteket lejjebb húzzák a munkaerőpiacra belépő képzetlenebb tömegek, tehát a hatás, ami a munkatermelékenységet is csökkenti, itt is megjelenik. Ebből kifolyólag a románoknál és a görögöknél is a bérek magasabbak lesznek, mint amit a fejlettségi szintjük mutat. Ez megmagyarázhatja például azt is, hogy tudta megközelíteni Románia Csehországot keresetek terén.

A foglalkoztatottság és a munkaerőpiac helyzete szoros összefüggést mutat a szegénységi adatokkal. Az Eurostat a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitettek arányát 2015 óta méri, itt Magyarországnak jelentősen javult helyzete, az akkori 30,6 százalékos ráta még a negyedik legmagasabb érték volt, nagyságrendileg 3 millió főt takart. Tavaly ez az arány már „csak” 19,7 százalék és 2 millió fő volt, amivel az unió középmezőnyébe kerültünk. A legkevesebb szegényt ezek alapján Csehországban mérte az unió, ahol a lakosság 12 százaléka tartozik ebbe a körbe, míg a legtöbbet Romániában, ahol minden harmadik (32 százalék) fő ki volt téve a szegénység kockázatának.

Kevés szó esik a beruházási rátáról – és ezt hagytuk utoljára –, amit leginkább a fenntartható felzárkózás feltételeként szoktak megjelölni, holott a magyar fogyasztási rátát enélkül nem érthetjük meg. A gazdaság kibocsátásának logikájából eredően, ami egyik oldalon alacsony szintet jelent, a másik oldalon pont az ellenkezőjét hozza: bár tavalyról az Eurostat nem közölt adatokat, a magyar beruházási ráta – nem függetlenül a magas megtakarítási színvonaltól – 2020 óta a legmagasabbak között van Európában. Persze, ez sem garancia arra, hogy Magyarország tényleg felzárkózik a leggazdagabb országokhoz, mivel korántsem nem mindegy, hogy hova, mely szektorokba érkeznek a befektetések – mindenesetre enélkül nagyon elképzelni, hogy valaha beérjük, vagy legalább megközelítsük Ausztriát.