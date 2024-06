Retteghetnek a rolleresek: új jármű-kategóriákat vezet be a rendőrség

Napjainkban már egyre több szankció és szabályozás foglalja keretbe az eddig szabályozatlan, csak úgy, a levegőben lógó mikromobilitási eszközöket, köztük az e-rollerezést. A napokban jelent meg egy újabb – írta meg a Vezess szakportál.

Egyre népszerűbb közlekedési mód a rollerezés, de több szempontból megosztó is / Fotó: Bruzák Noémi

A lap kiemelte, hogy a hatályos KRESZ nem különbözteti meg a kiskereskedelemben többféle névvel is forgalmazott elektromos rollereket vagy elektromos kerékpárokat. A rendőrség a mikromobilitási eszközöket az érvényben lévő jogszabályok szerint sorolja be a KRESZ-ben meghatározott jármű-kategóriák egyikébe. Jelenleg ezek az eszközök többnyire segédmotoros kerékpárnak minősülnek, azonban előfordul olyan is, amely kerékpárként vagy motorkerékpárként van besorolva.

A rendőrség azonban úgy gondolja, hogy mivel a mikromobilitási eszközök forgalomban való jelenléte Magyarországon erősen növekszik, emiatt indokolt, hogy ezeket – bár más KRESZ által ismert jármű-kategóriába is besorolhatók – külön kategóriában tüntessék fel a statisztikai adatgyűjtés során. Ennek értelmében a rendőrség – egyelőre kizárólag statisztikai célból – új járműfogalmakat alkotott, és 2024. január 1-je óta ennek megfelelően adja át a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatos statisztikai adatokat.

Motoros roller: legalább kétkerekű, egy tengelyén kormányozott, a rajta utazó egy személyt (vezető) kizárólag állva szállításra tervezett, motoros meghajtású jármű, amelynek sebessége gázkarral vagy egyéb vezérlőeszközzel szabályozható.

Kis teljesítményű motoros roller: olyan motoros roller, amelynek tömege legfeljebb 35 kilogramm, meghajtó motorjának névleges teljesítménye legfeljebb 1000 watt, és sík úton, önerőből 25 kilométer per óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

Nagy teljesítményű motoros roller: olyan motoros roller, amely nem felel meg a kis teljesítményű motoros roller fogalmának.

Az elektromos roller részvételével történt személyi sérüléses balesetekről a rendőrségnek már rendelkezésre állnak az idei év első négy hónapjának adatai. Ezek alapján január elsejétől április 30-ig 117 (januárban 10, februárban 20, márciusban 37, áprilisban 50) olyan személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, amelyben motoros roller (e-roller) vett részt.

Ezen baleseteknél 96 esetben volt magyar állampolgár a rollerező, 21-nél pedig külföldi. A rollert vezető 97 esetben volt a baleset okozója, 22 esetben pedig ittas is volt.

Fontos változás a magyarországi szabályozásban, hogy július közepétől kötelező biztosítást kötni a különböző elektromobilitási eszközökre, például a rollerekre és segwayekre.