Személyi kölcsönök: élesedik a verseny, de még várni kell az egy számjegyű kamatokra

Lassan, de biztosan csökkennek a személyi kölcsönök kamatai, bár még a legkedvezőbb ajánlatok is bőven 10 százalék felettiek a piacon – derül ki a pénzügyi szolgáltatók honlapjain szereplő tájékoztatókból.

Fotó: Shutterstock

A keddi állapotok szerint a Raiffeisen Banknál érhető el a legalacsonyabb kamat a személyi hiteleknél. A pénzintézet jelenleg évi 10,99 százalékos kamattal kínálja termékét abban az esetben, ha az ügyfél legalább 450 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkezik, minimum 3 millió forintot igényel, és az aktív számlahasználat követelményeit is teljesíti. A Biztos Döntés személyikölcsön-kalkulátor szerint viszont több pénzintézet is akad, amelynél már hasonlóan kedvező kondíciók is elérhetők: így például az MBH Bank Extra Plus névre keresztelt konstrukciójánál 11,99 százalék az éves kamat, ha a kölcsön összege eléri az ötmillió forintot, és az igénylő legalább havi 400 ezer forint igazolható jövedelemmel rendelkezik. A CIB Banknál szintén 12 százalék alatti – egész pontosan 11,79 százalékos – az éves kamat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kalkulált, éves, átlagos kamatláb szintén csökkenő tendenciát mutat: igaz, itt a kimutatott érték a kisebb összegű – így érthetően drágább – hitelek miatt még jóval magasabb.

Mindenesetre a személyi kölcsönök átlagos kamata a jegybanki statisztikák szerint már 17,6 százalék környékén járt áprilisban, ami alacsonynak ugyan semmiképp sem nevezhető, de az egy évvel korábbi 18,8 százaléktól már érezhetően elmarad.

Az MNB adatainak tanúsága szerint viszont az adósokat nem nagyon zavarja, hogy lassan csökkennek a személyi kölcsönök kamatai: az év első négy hónapjában megkötött szerződések összege csak hajszállal maradt el a 230 milliárd forinttól, ami éves alapon 55 százalékos ugrást tükröz. Ráadásul a szerződéses összegben új rekordot is hozott az április, miután egyetlen hónap alatt bő 68 milliárd forintnyi új hitelt folyósítottak a bankok.

A személyi kölcsönök iránti stabil és erős kereslethez – több egyéb tényező mellett – az is hozzájárulhatott, hogy a hitelintézeteknél az utóbbi időszakban jócskán leegyszerűsödött az igénylés:

több szolgáltatónál már teljesen digitálisan is végigvihető a folyamat.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az igényelhető hitelösszegek plafonja már több szolgáltatónál is meghaladja a 10 millió forintot: így például az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 12 milliós a limit, a CIB Banknál pedig akár 15 millió forintot is felvehetnek az ügyfelek – persze ha megfelelnek a feltételeknek.