Optimistán várja a forint a keddi GDP-adatot

Úgy megfertőzhette a magyar gazdaságot a német ipar, hogy megint földbe állhatott a GDP-növekedésünk Ismét elakadhatott a magyar gazdaság helyreállása, noha a második negyedévben a Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint a GDP éves alapon 2,5 százalékkal, negyedéves alapon pedig 0,6 százalékkal bővülhetett, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai alapján nem zárható ki egy negatív meglepetés. Az ok nem más, mint a német gazdaság és ipar gyengélkedése, amelytől egyre kevésbé tudják függetleníteni magukat a hazai gazdasági szereplők. A kedden érkező előzetes GDP-adatok után már tisztulni fog a kép, hogy idén valójában mire is lesz képes a magyar gazdaság. Az előjelek nem túl biztatók, lehet, hogy a 2,5 százalékos növekedési várakozás is túlzó lesz 2024-ben.