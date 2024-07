Túlsúlyos gyerekek számára a mediterrán diéta a legjobb megoldás

A gyermekkori helytelen táplálkozási szokások túlsúlyhoz vezetnek, és nagy kockázattal járnak, a gyerekek drámai mértékű elhízására az Egészségügyi Világszervezet is felhívta a figyelmet. A mediterrán étrendről már bebizonyosodott, hogy kedvező hatással van a felnőttek egészségére, de egy új tanulmány szerint a gyermekek egészségét is ezzel lehet megóvni. A mediterrán étrend a szakmai fórumokon évről évre elnyeri a legjobb általános étrend címet, mert könnyen követhető, családbarát, élvezhető, finom alapanyagokat használ. Tanulmányok igazolták azt is, hogy a mediterrán étrend csökkentheti a cukorbetegség kockázatát, a magas koleszterinszintet, lassítja a demenciát, a memóriavesztést, enyhíti a depressziót, valamint csökkenti a mellrák kockázatát is. A mediterrán táplálkozás hozzájárul a csontok, a szív- és érrendszer egészségéhez, így a hosszabb, egészséges élethez is.

A túlsúlyos gyerekek számos egészségügyi problémával küzdő felnőtté válnak / Fotó: Shutterstock

Mi az a mediterrán étrend?

A diéta elsősorban zöldségeken, hüvelyeseken, gyümölcsökön, dióféléken alapul, ezt teljes kiőrlésű gabonával egészítik ki. Olívaolajat használ az ételekhez, kerüli a vajat és más zsírokat. A cukros édességeket és a finomított ételeket pedig ünnepi alkalmakra tartogatja. Sok halat, kevesebb szárnyast és még kevesebb vöröst húst esznek ebben az étrendben a hagyományos nyugati táplálkozáshoz képest. Ennek köszönhetően a mediterrán diéta gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, antioxidánsokban, rostokban, nem tartalmaz annyi feldolgozott élelmiszert, mint a nyugati ember átlagos étrendje. A nevét onnan kapta, hogy ez a fajta táplálkozás a Földközi tenger partján fekvő dél-európai és észak-afrikai országokra jellemző.

A mediterrán diéta legfőbb alapanyagai a zöldségek, a gyümölcsök és halak / Fotó: Shutterstock

Mitől lesz ez jó a túlsúlyos gyerekeknek?

Egy friss kutatás szerint minél korábban sikerül kialakítani az egészséges táplálkozási szokásokat, annál nagyobb az esély, hogy sikerül megelőzni a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, valamint az anyagcsere-rendellenességeket, így a magas vérnyomást és a cukorbetegséget, amelyek gyakran gyermekkorban kezdődnek. A mediterrán diétával egy lassú, de tartós súlycsökkenés érhető el felnőtteknél, így várhatóan a gyerekek esetében is. A kutatók azt mondják, nem kell minden gyermeknek mediterrán étrendet alkalmaznia, de fontos, hogy a gyermekek étrendjében növeljük az „igazi ételeket”, és csökkentsük a magasan feldolgozott, hozzáadott cukrot és nátriumot tartalmazó élelmiszereket – írja a CNN cikke.

Egy tipikus tini napi bevitt kalóriáinak 70 százalékát ultrafeldolgozott élelmiszerekből származó kalóriák teszik ki. Minden olyan változtatás, amely csökkentheti a csipsz, a sütemények és a cukros üdítőitalok fogyasztását, valamint növeli a gyümölcsök és zöldségek fogyasztását, már nagy nyeremény.

Hogyan kell alakítani a gyerek étrendjét?

A gyerekek étrendjének átalakítása sok ellenállással jár, ezért mindig fontos szem előtt tartani a gyermek preferenciáit, a környezet kulturális hagyományait – mondják a szakértők –, emellett a gyermekorvos által javasolt testmozgás is kulcsfontosságú. Hangsúlyozzák, hogy a szülőknek kell példát mutatniuk azzal, hogy ők is, tehát az egész család megfelelően étkezik, megfelelő időben. Azt is javasolják, fontos lenne korlátozni a főétkezések közötti nassolást, a cukros italok és gyümölcslevek fogyasztását, mert ez nagymértékben segítené a testsúly és a vércukorszint szabályozását.

Mediterrán étrend egy napra Reggeli: 1 teljes kiőrlésű zsemle, 2 dl görög joghurt

Tízórai: pár szem dió, 1 őszibarack

Ebéd: tonhalas tészta görög salátával

Uzsonna: 2 darab füge vagy egy körte

Vacsora: grillezett afrikai harcsa párolt karfiollal, brokkolival, kis adag bulgurral

A kutatások folynak tovább, de az már eddig is kiderült, hogy a mediterrán étrend következetesen csökkenti a vérnyomást, de arra még nincs elegendő bizonyíték, hogy mekkora az az időtáv, amelynek során a glükóz és inzulinszint is normalizálódik. A szakértők azt tanácsolják, a leghatékonyabb lépés, amit egy szülő megtehet, hogy elkötelezi magát a rendszeres családi étkezés mellett, és megpróbálja otthon elkészíteni az ételeket, amilyen gyakran csak lehetséges. Minél többet kínálják a gyerekeket a gyümölcsökkel, zöldségekkel, halakkal, annál nagyobb az esélye, hogy megkóstolják és megkedvelik.