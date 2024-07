Új Duna-híd Magyarországon: eldőlt, megépül – mérföldkőhöz ért a négysávos beruházás

Miért van szükség új Duna-hídra Mohácsnál?

A mohácsi, tehát Mohács két (Mohács és Újmohács), a Duna által elvágott részét összekötő híd megépítése több évtizede napirenden van. A megvalósulásának az adta meg a végső lökést, amikor Orbán Viktor miniszterelnök 2023 februárjában az évértékelőjén a támogatásáról biztosította a beruházást az ukrán háború és az elszabaduló infláció tépázta nehéz gazdasági helyzet ellenére. „Marad a keleti országrész felzárkóztatásának terve is. Ideje, hogy végre gazdaságilag és az életszínvonal tekintetében is egyesítsük Hunniát és Pannóniát. Ezért hidakat építünk a Dunán, a paksit mindjárt befejezzük, a mohácsit hamarosan megkezdjük” – fogalmazott akkor.

Miért van szükség új Duna-hídra Mohácsnál? / Fotó: Hargitai János / Facebook

Idestova harminc éve tervezik, hogy egyszer majd híd vezessen át Mohácsnál a Dunán. Itt komppal lehet csak átkelni, sokszor viszontagságos körülmények között, ahogyan azt Pávkovics Gábor, Mohács polgármesterének bejegyzése is tanúsítja.

Ahogy arra korábban a Világgazdaság már rámutatott, az új híd nemcsak a helyi lakosság mindennapjait tenné könnyebbé, hanem az országos úthálózatban is kiemelt jelentőségű lenne: kapcsolatot teremt az 51. számú főút és az M6-os autópálya között. A távlati célok között is fontos szerepet játszik, hiszen a déli országos közúti gyorsforgalmi gyűrű bekapcsolódó elemeként is funkcionálhat. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy

összekötné a sugárirányú gyorsforgalmi infrastruktúra-elemeket, valamint a déli határ mentén elhelyezkedő városok (Pécs, Mohács, Baja, Szeged) ipari súlypontjait.

Arról nem is beszélve, hogy a déli-délkeleti szomszédos országokból érkező teherforgalmak számára is átkelést biztosítana a folyón. Ennek a számottevő kamionos forgalomnak így nem szükséges a megközelítőleg 30 kilométerrel északra, egyébként belterületen elhelyezkedő bajai hídon áthajtania.