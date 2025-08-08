A cseddel már több pénzt lehet keresni, mint a munkahelyen? Mutatjuk, hogyan lehetséges

A kormányfő péntek reggel a Kossuth rádióban kijelentette, hogy Magyarország közelít ahhoz a ponthoz, ahol anyagi értelemben rövid távon sem járnak rosszabbul azok, akik gyermeket vállalnak, mint akik nem.

A cseddel több pénzt lehet keresni, mint a munkahelyen? Mutatjuk, hogyan lehetséges / Fotó: Shutterstock

Orbán Viktor arról is beszélt, a kormány célja, hogy olyan családbarát politikát folytasson, amelynek eredményeként a vágyott gyerekek megszületnek, és aki gyermeket akar, az nem anyagi nehézséget vesz a nyakába, hanem egy elviselhető kihívás előtt találja magát.

Hozzátette, hogy a jövőbeli Magyarországon pedig ha valaki gyereket vállal, akkor még anyagilag jobban is jár. Azt is mondta, hogy itt még nem tart az ország, de

már közelít ahhoz a ponthoz, hogy anyagi értelemben rövid távon sem jár rosszabbul valaki, ha gyermeket vállal, mintha nem.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Nyugat-Európa a népesedési problémákra migrációval válaszolt, mert azt gondolták, hogy „darab, darab, és ha nincs saját gyerek, akkor majd pótoljuk a migránssal”.

Kiemelte, hogy Magyarország nem erre az ösvényre lépett, hanem úgy döntött, hogy inkább elmozdítja a fiatalok elől a családalapítást nehezítő anyagi akadályokat. Hangsúlyozta: a nyugatiak azt akarják, hogy Magyarország is legyen bevándorlóország, azonban bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot.

A cseddel több pénzt lehet keresni, mint a munkahelyen?

Közölte:

ha átlagos jövedelemmel számolnak, akkor a csed esetében a július 1-jével bevezetett adómentesség havonta 78 ezer forint többletbevételt jelent egy családnak,

a gyed esetében pedig 43 ezer forintot.

Kiemelte, hogy

ha valaki cseden van, azaz a gyereke megszületése utáni első félévet tölti otthon, akkor előfordulhat, hogy több pénzt kap, mintha egyébként dolgozna.

Elmondta azt is, hogy a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével júliustól egymillió családban nőtt a jövedelem.

Az egy gyereket nevelőknél 10-ről 15 ezerre emelkedett az adókedvezmény,

a kétgyerekeseknél 40-ről 60 ezerre,

a háromgyerekeseknél pedig 99 ezerről 148 ezerre,

és ez január 1-jétől még egyszer meg fog történni, azaz

két gyerek után 80 ezer forintos,

három gyerek után pedig majdnem 200 ezer forintos lesz az adókedvezmény.

„Ennek eredményeképpen évente egy család kasszájában 1 millió, 1 millió 200 ezer forinttal több jövedelem keletkezik” – közölte Orbán Viktor.