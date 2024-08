Albérletárak kutyával, avagy milyen az állatbarát kínálat és kereslet

Az albérlet keresés kutyával, macskával sosem volt egyszerű feladat, de a járványidőszak óta tovább romlottak a kisállattal költöző bérlők lehetőségei az ingatlanpiaci szakértők tapasztalatai szerint.

Miért nehezebb albérletet találni kutyával a nagyobb városokban?

A fővárosi bérleti piacon eddig is nehéz helyzetben voltak a kisállattal költöző bérlők. A pandémia idején megugrott a kutyás és macskás háztartások száma, viszont a járvány után számos lakástulajdonos nyargalt át a hosszú távú bérbeadásról a rövid távú bérleti piacra, amelynek hatásaként jelentősen javult a bérlemények minősége.

A rosszabb állapotú albérletek aránya csökkent, a régi bútorokkal berendezett lakásokat felváltották a modernebb, magasabb minőséget képviselő ingatlanok.

Az ilyen, felújított, jó minőségű albérletek esetében az esetleges károk miatt már kevésbé hajlanak a tulajdonosok arra, hogy kisállattal költöző bérlőt válasszanak,

ráadásul az erős keresletnek köszönhetően a bérleményt kínálók könnyedén válogathatnak is a bérlőjelöltek közül – összegezte a helyzetet Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Albérletárak kutyával: Ennyivel kerülhet többe, ha kisállattal bérlünk lakást

Sok esetben a tulajdonosok nem kifejezetten az állatot ellenzik, sokkal inkább a gazda gondosságában nem bíznak feltétlenül.

Tapasztalatok alapján, ha 10 állattal költöző bérlőt vizsgálunk, akkor 8 esetben vagy a gazdi állattartási gondossága, vagy maga a kutya, macska neveletlensége miatt kárt szenvedhetnek a tulajdonosok.

Ha a bérbeadók mégis beleegyeznek a kisállat tartásába, akkor

szinte kivétel nélkül a szokásos kettő helyett három havi kauciót kérnek a bérlőtől.

Az árak tekintetében nem feltétlenül jelentkezik különbség, a fővárosi átlagos bérleti díj esetükben is 250-260 ezer forint. Persze olyan is előfordulhat, – ha anyagilag megteheti a bérlőjelölt – hogy rálicitál a meghirdetett bérleti díjra, így ösztönözve a bérbeadót, hogy a kisállat ellenére is őt válassza.

Hogy találjunk kutyabarát albérletet?

Az ingatlanpiaci szakemberek szerint az állattal költöző bérlőknek érdemesebb lehet bútorozatlan lakást keresni, és saját bútorokkal berendezni az albérletet. Így kevesebb bosszúság érheti bérbeadót, hiszen a berendezésben okozott esetleges kár nem őket éri, hanem a bérlő tulajdonában keletkezik.