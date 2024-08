Pótfelvételi ponthatár: azok jártak jól, akik kivártak az albérletkereséssel

Bőven van miből választani

Az ingatlan.com adatai azt mutatják, az a kiugró kereslet, amely az augusztus eleji adatokban minden évben ilyenkor megjelenik, idén úgy tűnik elmaradt. Balogh László szerint ez is azt mutatja, hogy sokan inkább a kivárásra játszottak, ezért a következő napokban nemcsak a pótfelvételizők miatt, de emiatt is komolyabb mozgás várható keresleti szempontból az albérletpiacon.

Arra a kérdésre, hogy miből választhatnak a jelenleg albérletet keresők, a szakértő azt mondta, nincs hiány kiadó lakásból. Úgy fogalmazott, hogy:

Számottevően megnőtt a kínálat az elmúlt négy hétben az országos albérletpiacon, a júniusi 14 ezres szám után mostanra ugyanis több mint 16 ezer lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak a bérlők. A jelenlegi kínálat az egy évvel korábbihoz képest, amikor az ingatlanbefektetések visszaesést mutattak, jelenleg 17 százalékkal, az egy hónappal ezelőtti szinthez viszonyítva pedig 13 százalékkal több kiadó lakás volt az országos piacon.

A legtöbb kiadó ingatlan, szám szerint

1102 az V. kerültben várja a leendő hallgatókat,

ezt követi a XIII. kerület 1093 kiadó lakással,

majd a II. kerület 1063 kivehető albérlettel.

A kínálat növekedése miatt nem történt drágulás

Balogh László szerint

a kínálat bősége ugyanakkor már azt is jelzi, hogy már ezen az áron sem könnyű kiadni ma egy lakást.

Úgy véli, a kínálat bővülése azért is volt szerencsés, mert ha nem tudta volna tartani a lépést a kereslet növekedésével, akkor az további áremelkedéshez vezetett volna, amely már így is megterhelő sokak, különösen az önálló keresettel nem rendelkező egyetemisták és családjaik számára. A magas albérleti díjak miatt is vállalnak sokan közülük egyre többen állandó munkát, ahogy azt korábban a Világgazdaságnak is nyilatkozta egy iskolaszövetkezet vezetője.

Az ingatlan.com szakértője praktikus és költségtakarékos megoldásnak nevezte, amikor baráti társaságok és ismerősök közösen bérelnek egy nagyobb, 3-4 szobás lakást, amely szerinte arányaiban mindig kedvezőbbre jön ki, mint egy önálló ingatlan bérlése.