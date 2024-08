Borzasztó számokat produkál a magyar külkereskedelem

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfői közleménye szerint 2024. júniusban az export euróban számított értéke 10, az importé 7,8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. A termék-külkereskedelmi egyenleg 472 millió euróval romlott. Az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termékforgalom szintje az exportoldalon 1,9, az importoldalon 1,3 százalékkal nőtt.

2024. júniusban az export euróban számított értéke 10, az importé 7,8 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakához képest / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

2024. júniusban

a kivitel értéke 12,2 milliárd eurót (4802 milliárd forintot),

a behozatalé 11,1 milliárd eurót (4370 milliárd forintot) tett ki.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 1,1 milliárd euró (432 milliárd forint) volt.

A kivitel 76, a behozatal 72 százalékát az EU tagállamaival (EU27_2020) bonyolítottuk le.

2024. júniusban az egy évvel korábbihoz képest: az export euróban számított értéke 10, az importé 7,8 százalékkal csökkent.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kommentárjában úgy fogalmazott: júniusban a külkereskedelmi forgalom értéke mind az export-, mind az importoldalon csökkent – euróban számítva 10,4, illetve 7,8 százalékkal. Bár az első becslésnél a KSH még nem közli a volumenváltozást, de az előző havi árindexek alapján arra következtethetünk, hogy az export volumene 7,5–8 százalék között, míg az importé 5 százalék feletti mértékben eshetett vissza. Az export volumenének jelentős visszaesése kedvezőtlen hír – és vélhetően részben magyarázza a vártnál kedvezőtlenebb második negyedéves GDP-adatot, ugyanakkor rossz előjel a szerdai ipari termelési adat szempontjából is.

Alacsony külső kereslet

A szakértő szerint az export gyengélkedésében vélhetően továbbra is az alacsony külső kereslet játszik szerepet, ami különösen a jármű- és az akkumulátorgyártás teljesítményét húzza vissza – bár ez egyben azt is jelenti, hogy az elektromos autózásra való átállás a vártnál lassabban halad, de a német ipar pont az ellenkezőjétől, a hagyományos autók iránti alacsony kereslettől szenved, azaz a járműgyártás problémája általános. Az export mellett azonban az import is nagyobb mértékben csökkent – ez a kivitel visszaesése mellett az alacsony beruházási volumen eredménye. Összességében az egyenleg 1,1 milliárd euró, ami nem alacsony, de az egy évvel korábbitól jócskán elmarad. Ez a forint szempontjából vegyes helyzetet teremt: bár vélhetően a folyó fizetési mérleg többlete fennmarad, ami támogatja az árfolyamot, de a kedvezőtlen export és így várhatóan gyenge ipari adatok rossz hírt jelentenek a forint szempontjából is, ami a mostani kritikus, 400-at közelítő szinten különösen veszélyes – jelezte Regős Gábor.

