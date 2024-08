Mutatjuk, hogy mi menti meg idén a magyar gazdaságot – van benne valami meglepő

Hogy ennek mi állhat a hátterében, az talán még a szaktárcának is feladja leckét, de Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjúban azt ecsetelte, hogy alapvetően változtak meg a fogyasztási szokások. Ugyan az átlag alatti jövedelemmel rendelkezők nem takarítanak meg, ők egyből elfogyasztják a magasabb béreket, de a miniszter szerint a lakhatás kérdése felértékelődhetett számukra, ez jelenik meg az első fél év tranzakciós számaiban. Emiatt a tárcavezető is elismerte, hogy a várakozásoknál is hosszabb időre lesz szükség ahhoz, hogy helyreálljon a lakosság költekezési kedve. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a GDP-t egyelőre a fogyasztás hajtja.

Ebből pedig szerinte az következik, hogy míg a beruházások és az export negatívan, addig a kiskereskedelmi forgalom, a turizmus és a szolgáltatások pozitívan hatnak a növekedésre.

Ezek alapján nagyon úgy tűnik, ahelyett, hogy felpörgött volna a növekedés, éppen ellenkezőleg, lehűl a gazdaság. Ez természetesen az inflációban is megjelenik, így a kormány és az elemzők egyaránt arra számítanak, hogy idén 4 százalék alatt lehet éves átlagban az infláció.

A GDP-növekedés megbecsülése már nehezebb kérdés, a kabinet szerint elérhető a 2 százalékos bővülés, és jövőre már 3,5-4 százalékra gyorsulhat, az elemzők idén inkább 1,5 és 2 százalék közé teszik a mértékét.