Aggasztó jelek a tejpiacon: nőtt az import, kilőtt az UHT-tej ára

Aggasztó lehet, hogy a mennyiségi adatok alapján az első öt hónapban valamennyi vizsgált tejtermék importja emelkedett: a fogyasztói tejnél 4, a savanyított tejtermékeknél 10, a sajt és túró kategóriában 6 százalékkal több termék érkezett Magyarországra, mint előző év azonos időszakában. Az egyes termékkategóriák főbb exportőrei közötti sorrend egyedül a fogyasztói tejnél változott, ahol az eddig második helyezett Szlovákia jelentős mértékben növelte behozatalát, miközben a cseh import megfeleződött. A szlovák behozatal növekedése sokakban felidézheti az öt évvel ezelőtti, termelői tiltakozásokat kiváltó helyzetet, amikor a Penny Market kínált a piacinál jóval alacsonyabb áron UHT-tejet. A savanyított tejterméknél a két fő exportőr stabilan növelte behozatalát, a kategória importjának 63 százaléka ezen országokból érkezik. A sajt és túró kategóriában 56 százalékkal továbbra is magasan Németországé az első hely.

Mindez azt jelenti, hogy a 2022. évre jellemző pozitív exportszerkezet 2023-ban megváltozott: a magasabb feldolgozottságú termékek kivitele nagy mértékben csökkent, míg a nyerstejexport emelkedett. Ez újfent rávilágít a magyar mezőgazdaság rákfenéjére:

sokszor a kivitt alapanyag kerül vissza Magyarországra magasan feldolgozott formában, több profitot termelve a külföldi feldolgozóknak.

Ezt tette szóvá a Tej Világnapja alkalmából tartott rendezvényen még a nyár elején Koller Attila, a terméktanács feldolgozói társelnöke, mondván, hogy óriási mennyiség az évi 300 millió liter nyers tej, amit itthon termelnek meg, de feldolgozatlan formában megy exportra ahelyett, hogy itt keletkezne belőle magasabb hozzáadott értékű termék, itt adna munkát a feldolgozóknak, és itt keletkezne utána adóbevétel. Probléma az is, hogy sok terméknél 60 százalék, vagy – mint a joghurtnál – annál is magasabb az importtermékek aránya. Itt hangsúlyos kérdés a trappista, amelyik „onnan jön, ahol ezt a kategóriát nem is ismerik, hanem edami és gouda sajtok átnevezésével foglalják el a piacot” – mondta akkor.

Sokan abbahagyták a tejtermelést, és ez csak folytatódni fog

Az elmúlt két évben jelentősen csökkent a tejtermelők száma, és az előrejelzések szerint uniós szinten is drasztikus az állománycsökkenés, ám ezzel egy időben az egy tehénre jutó tejhozamok növekedése várható. A hazai termelőknek csak fejlesztésekkel lehet esélyük ezzel lépést tartani.

A tejpiacon most abban bíznak, hogy az élelmiszeripari fejlesztési pályázatokkal sikerül itthon is a magasabb hozzáadott értékű termékek előállításának feltételeit megteremteni, és abban is, hogy ehhez a most hiányzó termékfejlesztések is megfelelő alapot teremtenek majd.