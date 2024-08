Spáros segítség a magyar családoknak: olcsóbb lesz a rántott hús

Klímaválság: élelmiszer-drágulás és ellátási problémák is lehetnek majd Egybefüggő negyvennapos vagy még hosszabb száraz időszakokra is lehet számítani, ha nem csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását. A tartós csapadékhiány kedvezőtlen hatással lesz a mezőgazdaságra, pontosabban az élelmiszerárakra és az ellátásra is. Az extrém hosszú száraz időszakok szempontjából különösen érintett lehet Közép-Magyarország és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területe.