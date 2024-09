Jól fogy a magyar fehérbor a nemzetközi piacon

Január eleje és július vége között 5 százalékkal többet kértek a borászok az általuk termelt borokért, mint az egy évvel korábbi időszakban. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 30,1 ezer forintot kaptak egy hektoliter borért, vagyis a literenkénti ár az emelkedéssel is csak 301 forint volt. Ennél nagyobb mértékben nőtt a jobb minőséget takaró oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok feldolgozói értékesítési ára. Ezek közül a fehérboroké 11 százalékkal, hektónként hozzávetőleg 29 ezer forintra, a vörös- és rozéboroké pedig 15 százalékkal, de így is csak 35,5 ezer forint per hektoliterre nőtt.

Itthon a magyar bor piaci pozíciója egyelőre nagyon jó / Fotó: NurPhoto via AFP

Az exportált, földrajzi jelzés nélküli, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott magyar borok értékesítési ára is csaknem 5 százalékkal, mintegy 30 ezer forintra emelkedett hektoliterenként 2024 első hét hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Itt viszont a magasabb minőségű borok értékesítési árában csak az átlag alatti emelést lehetett elfogadtatni a vevőkkel, illetve a fogyasztáscsökkenéstől sújtott vörösborok ára alacsonyabb lett. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok értékesítési ára ugyanis 4 százalékkal (26,4 ezer forint per hektoliterre) emelkedett, míg az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok 3 százalékkal alacsonyabb áron, hektoliterenként 25,2 ezer forintért kerültek forgalomba a nemzetközi piacon.

Belföldön az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok közül

a tokaji fehérborok belföldi értékesítési átlagára közel 2 százalékkal, 150,5 ezer forint/hektoliterre nőtt az első hét hónapban, míg ugyanebben az eredetvédelmi kategóriában a vörös- és rozéborok közül az egri borok belföldi értékesítési átlagára csaknem 4 százalékkal, hektoliterenként 59,2 ezer forintra emelkedett.

Az egy évvel korábbi első héthavi időszak átlagárához képest csökkent a tokaji fehérborok exportára: hozzávetőleg 1 százalékkal, 83 ezer forint per hektoliterre. A szintén oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott egri vörös- és rozéborok értékesítési ára pedig 5 százalékkal, 68,4 ezer forintra emelkedett hektoliterenként.