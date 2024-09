Porszívóteszt: mutatjuk, melyik hogyan teljesít és mennyibe kerül a jó készülék

Milyen felületen hogy teljesítettek?

Az kevésbé meglepő, hogy padlón jellemzően jól boldogul minden porszívó, akár por, akár darabosabb szennyeződés felszívásáról legyen szó. Bár ritka, de néhány tesztelt porszívónak ez is kihívást jelentett. Ami viszont már érdekesebb, hogy a szőnyeggel több terméknek is nehézsége adódott, főleg, ha szőrök, hajszálak felszívásáról volt szó. Erre a 46-ból csak 13 termék kapott közepes vagy annál jobb értékelést. Ha tartunk otthon kisállatot, esetleg több hosszú hajú családtagunk van, ez különösen fontos szempont lehet termékválasztásnál.

A teszt tapasztalatai azt mutatják, nem feltétlenül a könnyebb darabokkal egyszerűbb manőverezni / Fotó: Shutterstock

A porszívó súlya alapján nem érdemes választani

A teszt során 3,5 és 9 kilogramm közötti porszívókat vizsgáltak. A teszt tapasztalatai szerint nem feltétlenül a könnyebb darabokkal egyszerűbb manőverezni, bár a legjobbak is csak közepes értékelést kaptak erre a szempontra. Egy majdnem 8 kilós modell is egyike azoknak a porszívóknak, melyek a legjobb értékelést kapták mozgatási és tárolási szempontból. Ugyanúgy a legkevesebb pontszámot elértek között is végeztek 7-8 kilogrammos darabok. Vagyis a porszívók súlya alapján jó, ha nem vonunk le következtetéseket a majdani könnyű irányíthatóság tekintetében se pró, se kontra.

Melyik gép volt halk vagy zajos?

Maximális erőre állítva, padlón mérték a porszívók zajszintjét, majd szubjektív módon is értékelték a keletkező hanghatás jellegét. A mért értékek 74,7 és 57,9 decibel között mozogtak. A legmagasabb decibelértékekhez jellemzően kellemetlen szubjektív élmény is társult. Egy-két kivétel viszont akadt, mely esetben kevésbé értékelték zavarónak a zajt, mint amennyire a mért érték esetleg indokolta volna. Ami itt érdekesség, hogy fordított esetben gyakrabban mutatott eltérést a mért és szubjektív értékelés. Vagyis az alacsonyabb decibelértékek esetében több porszívónál is előfordult, hogy szubjektíven kellemetlennek ítélték a hang jellegét.

Ezúttal sem a legdrágább volt a legjobb

A tesztelés idején a termékek átlagára 16 ezer és 198 ezer forint között mozgott. Ehhez képest az első két helyen egy porzsákos és egy porzsák nélküli porszívó végzett 80 ezer, illetve 63 ezer forintos átlagáron.

A legdrágább tesztelt terméknek a 30. helyre sikerült befutnia összesítésben.

Mindegyik árunak más-más az erőssége vagy éppen a gyengesége. Ezért jó, ha tájékozódunk vásárlás előtt arról a konkrét modellről, amelyet meg szeretnénk venni. Ha csupán márka, ár vagy valamilyen logikusnak tűnő következtetés alapján döntünk, nem biztos, hogy a saját igényeinknek megfelelő terméket tudunk választani. A terméktesztek eredményei viszont a saját preferenciáink alapján szűrhetők, és támogatják a tudatos vásárlói döntéseket. Aki kíváncsi a teszt részletes eredményére, az előfizetéssel megtekintheti a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztoldalán.