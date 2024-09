Uniós források: végre megnyílt a pénzcsap, egy nap alatt több tízmilliárdról döntött a kormány – íme a támogatottak listája

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a feldolgozóipari pályázatok már nem állnak ennyire jól, hiába igényelhetnek a cégek képzési támogatást vagy nullaszázalékos kamattámogatású hitelt. Sokan leginkább a vissza nem térítendő támogatásra várnak, az már más kérdés, hogy egyáltalán lesz-e ilyen uniós forrás. Szerinte biztos, hogy lesz uniós forrásvesztés, még a GINOP Pluszon belül is, ugyanis az alapítványi egyetemek kapcsán még mindig vitában áll a kormány az uniós szervekkel, ez pedig a gazdaságfejlesztési projektek egy részére is hatással lehet.

Kalocsa, Dabas, Kiskőrös és Monor is fejleszthet

Az operatív programok közül a legjobban a TOP Plusz áll, itt lassan a teljes, 2000 milliárdos keret fele, mintegy 959 milliárd forint talált gazdára, a szeptember 12-én megszületett döntések is egy az egyben ebből a programból kerültek ki. Döntően helyi humán fejlesztések, energetikai korszerűsítések, illetve élhető települések projektekben hirdettek nyerteseket.

A nagyobb projektek, amelyek pozitív elbírálásban részesültek: