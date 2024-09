Top úti célpontok: már nem luxus az utazás Balira vagy a Maldív-szigetekre

Mivel ma aránylag olcsó, gyors és biztonságos a repülés, egyre több magyar engedheti meg magának, hogy a téli hűvösebb hónapokban távoli, meleg helyekre utazzon. Továbbra is népszerű Phuket és Bali, de olyan új, izgalmas, eddig kevésbé ismert egzotikus úti célpontok is megjelentek, mint Langkawi és Sanya. Újfajta kalandot kínál a stopover lehetőség is, amikor egy hosszú utazás során akár több várost is felfedezhetünk, anélkül, hogy ez pluszköltségeket jelentene – számolt be az egzotikus utazásokat illető legfontosabb tudnivalókról a Repjegy.hu.

Télen a legtöbben nyári úti célpontot választanak a magyarok / Fotó: AFP

Nyáron legtöbben nyári úti célpont mellett döntenek

Nyáron sokan pihennek belföldön vagy valamelyik szomszédos országban, ám továbbra is népszerűek a távolabbi, repülővel megközelíthető úti célok. A Repjegy.hu idén május 1. – augusztus 20. közötti adatai szerint

növekedett a forgalom a nyári időszakban az olasz városokba, Rómába 25 százalékkal, Milánóba és Nápolyba 40, Bariba 60 százalékkal többen utaztak idén nyáron. Kétszer annyian utaztak ebben az időszakban a spanyolországi Alicantéba, valamint a Kanári-szigetekre is megugrott az érdeklődés.

Nőtt azok száma, akik Isztambult látogatták meg, ám továbbra is szeretik a magyarok Antalyát és Izmirt is. Érdekesség, hogy háromszor annyian mentek nyáron Japánba, mint a korábbi évben, és az új kínai közvetlen járatoknak, valamint a vízumkötelesség tesztjellegű, 2025. december 31-ig hatályos eltörlésének köszönhetően a Kínába látogatók száma az ötszörösére nőtt.

Nyáron tehát a nyárba vágynak a legtöbben, bár feljövőben van azok száma is, akik éppen ilyenkor keresnek fel hűvösebb országokat, ezek közül is Izland az, ami egyre népszerűbb desztináció.

Télen az egzotikus célpontok a nyerők

Évről évre egyre többen vakációznak télen távoli, egzotikus helyeken, aminek oka az, hogy ez már korántsem csak a legtehetősebbek kiváltsága. Az olyan országok, mint Thaiföld, Bali vagy Dubaj, már nem megfizethetetlenek, mivel számos légitársaság kínál kedvezményes jegyeket, különösen előfoglalás esetén. Emellett egyre többen vannak, akik maguk szervezik meg utazásukat, és így nagyobb szabadságot élveznek.

A legkedveltebb úti cél évek óta Phuket, de feljövőben van a thaiföldi Koh Samui és Krabi is. Bali és a Maldív-szigetek továbbra is dobogósok, a top 10-ben találjuk még Havannát, Cancunt és Mauritiust is

– foglalta össze a trendeket Holczinger Zoltán, a Repjegy.hu online üzletágvezetője.