Orbán Balázs: ha Magyarország versenyképes akar maradni, az EU-tól független utakon kell járnia

A magyar versenyképesség nem függhet kizárólag az Európai Uniótól, az ország a gazdasági racionalitásokat követve találhatja meg a legjobb megoldást a nemzetközi szintű kihívásokra – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója szerdán Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) megrendezett Európai versenyképesség, magyar gazdasági semlegesség című konferencián. Orbán Balázs szerint Magyarországnak továbbra is érdemes kihasználnia az EU nyújtotta lehetőségeket, de a közösség egyre inkább a sodródás, az intézményi tehetetlenség jeleit mutatja.

Az EU nem versenyképes, és lehet, nem is akar az lenni – Magyarországnak a saját útját kell járnia / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Harminc éven át természetesnek tűnt, hogy a jólét és a fejlődés az uniós integráció függvénye, ma azonban az EU kereskedelmi-gazdasági intézkedései egyre inkább ellentétesek a versenyképességi szempontokkal

– mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Különösen nagy kihívásnak nevezte közösségi szinten az innovációs lemaradást, vezető globális tech cég szinte nem is nőtt ki Európából, így mindegyik csak piacként tekint a kontinensre, sokszor monopolhelyzetből, esetleg szuverenitási szempontból is érzékeny területen működve. Innovációt ösztönző tőkekihelyezésekből elvileg belföldi cégek is profitálhatnának, de az elmúlt hat-hét év ideológiai csatározásai alapján kérdéses, nem szorítanák-e ki Magyarországot ebből a lehetőségből is – mondta Orbán Balázs.

Hozzátette, hogy a kutatási-fejlesztési támogatások terén szintén jelentős a lemaradás, a források elosztása és elszámolása egyaránt nehézkes, miközben az Egyesült Államokban és Kínában elképzelhetetlen, hogy akár évekig kelljen várakozni egy pályázatra. „Vagy politizálunk, vagy támogatjuk az innovációt” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, aki úgy véli, hogy Magyarországnak ezen a téren is saját megoldásra van szüksége. Az innovációs forrásokat közel kell vinni az egyetemekhez, a kutatóhálózatokhoz, mert ők Brüsszelnél biztosan jobban tudják, mit érdemes támogatni – tette hozzá.

Orbán Balázs szerint

az EU-nak saját védelmi iparra ugyancsak szüksége lenne,

ennél nagyobb célkitűzés, például a közös európai haderő egyelőre nem is tűnik reálisnak. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy ilyen kezdeményezés sorsa is kérdéses lenne, mert nem egy tagállam ellenezné az uniós biztonsági kapacitások megerősítését.