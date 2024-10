Ez a véleményük a budapestieknek az Airbnb-tiltásról

Egy kerület már szavazott az Airbnb-ről

Budapest VI. kerületében nemrég egy olyan szavazás zajlott, amely egy éles választás elé állította a kerületieket. Arról kérdezték őket, hogy egyetértenek-e az Airbnb teljes tiltásával. Itt csak két opció volt:

a tiltás,

és az, hogy minden maradjon a régiben.

A két héten át zajló szavazáson, amelyen a kerületiek kevesebb mint negyede vett részt (az ügydöntőnek hirdetett szavazáson nem volt érvényességi küszöb) egy hajszállal a tiltáspártiak kerekedtek felül. A Medián kutatása ebben a formában is feltette a kérdést, hogy megállapítható legyen, így milyen eredmények születnének.

A VI. kerületben így is szoros volt a küzdelem. Bár az eredmény ezúttal is nagyon kiegyenlített, azonban jóval nagyobb (3 százalék helyett 9 százalék) volt azok aránya is, akik nem tudtak vagy akartak dönteni, mint amikor még a szigorítás is lehetséges opció volt, amit a VI. kerületiek nagy része jobban preferálna a tiltás helyett.

A Terézvárosiak összességében lényegesen szigorúbbak voltak a többi kerületnél. Minden más vizsgált kerületben lényegesen többen voltak azok, akik azt szeretnék, hogy inkább maradjon az Airbnb, akkor is, ha az opciók között szigorítás nem szerepel. Az V., VIII. és IX. kerületben 60 százalék feletti volt az arányuk, míg a VII. kerületben 54 százalék.

Az összes belső kerület átlagában 58 százalék szavazna úgy, hogy maradjon az Airbnb szigorítás nélkül is, és 34 százalék támogatná a tiltást,

ebben az esetben.

Nem az Airbnb a problémák fő oka

A Medián kutatása 16-féle lakókörnyezeti problémáról kérdezte meg a belső kerületekben lakókat. A problémák egy része szorosan, egy része távolabbról, egy része pedig egyáltalán nem kapcsolódik a rövid távú lakáskiadáshoz, és a problémák között szerepelt az is, hogy „túl sok lakást adnak ki rövid távra, túl sok az Airbnb-s lakás”. Ez lehetőséget ad annak vizsgálatára, hogy az Airbnb típusú lakások üzemelése mennyire jelent problémát a lakosok számára, más, tipikusan felmerülő lakókörnyezeti problémákhoz képest. (A véleményeket egy százfokú skálán elemezték, ahol a 100 azt jelenti, hogy mindenki szerint nagyon nagy probléma, a 0 pedig azt jelenti, hogy senki nem gondolja azt, hogy ezek bármilyen problémát jelentenének.)