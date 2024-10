Haladéktalanul újjáépítik a miskolci Barlangfürdőt

A leégett Barlangfürdő mielőbbi újjáépítését ígérte csütörtökön Lázár János építési és közlekedési miniszter, miután bejárta a területet a város polgármesterével, Tóth-Szántai Józseffel.

Lázár János építési és közlekedési miniszter látogatást tett a leégett Miskolci Barlangfürdőben/Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország

A városvezető a bejárást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt hetek a kárelhárításról, a biztosítással kapcsolatos kérdésekről szóltak, de reméli, hogy most felgyorsulnak a folyamatok. Ennek egy fontos állomása, hogy kormányzati munkacsoport is alakul a Barlangfürdő újbóli megnyitása érdekében – számolt be a történtekről a Boon.

Szerencsére senki nem sérült meg tűzben, de az anyag kár óriási

Lázár János hangsúlyozta, hogy nagy szerencse, hogy a katasztrófa során személyi sérülés nem történt, de arra is felhívta a figyelmet, hogy óriási kár keletkezett az egyébként jövedelmet termelő fürdő leégésével. Hozzátette, hogy

a kormány Miskolc város segítségére siet és természetesen részt vesz a Barlangfürdő újjáépítésében és a következő napokban a munkacsoport is megalakul.

A tárcavezető szólt arról is, hogy nemcsak az épületben keletkezett több milliárd forintos kár, hanem a Miskolcra irányuló turizmusban is. Hangsúlyozta azt is, a fürdőt a lehető legrövidebb időn belül meg kell nyitni, ám az építkezés során azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a fürdő kapacitását tovább növelni.

A miniszter arra is emlékeztetett, hogy a kormány 2010 óta stratégiai szövetségesének tekinti Miskolcot és polgárait. 2015-ben szerződést kötöttek a megyei jogú várossal, ez 342 milliárd forintos támogatásról szólt. Ebből több mint 300 milliárd forint beruházás volt, különös tekintettel a 260 milliárd forintból megvalóslt Miskolc-Kassa autópályára.